‘Vulva’ aborda la culpa y la estigmatización de las mujeres

El caso del que surge 'Vulva' es de sobra conocido por la sociedad. En 2019, Verónica, una trabajadora de Iveco se suicidó tras convertirse en viral entre sus compañeros de la empresa un vídeo intimo suyo que le llevó a una situación límite con el trágico final: «A la compañía nos llamó la atención como un acto, que a priori se hace como parte de un juego en un momento de ocio y disfrute, de repente con los años se puede manchar desde fuera a través de la culpa para acabar siendo un arma arrojadiza», explica la joven aragonesa Irene Herrero Miguel, directora y dramaturga de 'Vulva', su primera obra de teatro y con la que se cierra este miércoles (20.30 horas) en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza el ciclo Mujeres a escena.

En 'Vulva', protagonizada por Silvia Vacas, Carmen Mayordomo, Noemi Climent, Joaquín López-Bailo, y Jesús Granda, la acción se sitúa en un colegio y es una maestra de primaria la que un día se ve en una situación similar a la de Verónica. «Sobre todo, con 'Vulva' no buscamos dar respuestas sino plantear preguntas, volcar en el escenario todas las dudas que nos generan nuestra actualidad, las redes sociales… Tenemos una herramienta en las manos que no sabemos utilizar, que aprendemos sobre la marcha y sobre la que hay que repensar muy rápido cuál es la forma adecuada de utilizarla. Nos planteamos si el error está en enviar ese vídeo, si está en quien lo comparte, en quien lo difunde después, si está en la sociedad y cómo miramos ese tipo de contenidos… Nos planteamos dónde podemos mejorar ese proceso», explica Irene Herrero Miguel.

Elecciones nada casuales

'Vulva', además, que apuesta por la vía del humor y la ironía para acercarse a esta tragedia, coloca la acción en una escuela, algo que no es casualidad: «Queríamos ponerla en un lugar donde realmente dinamitar todas las normas, porque solo nombrar la palabra sexo en un colegio enciende todas las alarmas. Y, a partir de ahí, también planteamos por qué es tanto tabú la sexualidad femenina. Es muy claro que no se ve igual cuando el vídeo es de un hombre o de una mujer o si es de una pareja, no afecta igual a uno o a otra. Entonces nos retrotrajimos al origen, a ver por qué la sexualidad femenina es tanto tabú y tiene mucho que ver con la educación y cómo se construye el estigma en torno al placer desde los libros de texto».

Y es ahí cuando el lenguaje también adquiere una importancia capital, lo que no se nombra, no existe. Algo que tuvieron muy claro desde el principio en el equipo: «A nosotras mismas nos costaba decir vulva. Si no somos capaces de nombrar una parte del cuerpo, qué pasa cuando vamos al médico, cuando queremos denunciar una agresión… Es fundamental poder nombrar nuestro cuerpo y si no podemos darle nombre es que no existe. Nuestro cerebro y nuestras ideas se construyen en base al lenguaje, invisibilizar vulva lingüísticamente es invisibilizarla en la sociedad, no existe ni para el placer ni para comunicarlo a una pareja ni para nada. Esto es algo muy importante».

Un trasfondo feminista

'Vulva', sin duda, tiene un trasfondo feminista que parte de la propia sociedad tal y como explica la directora y dramaturga: «Hay un discurso hetereopatriarcal que es del que venimos, que está en nuestro día a día, que es transversal, está en el teatro, en el cine y en nuestras casas. Al final, lo interesante para plantar esta historia en un escenario es que de forma colectiva podamos buscar nuevas vías y generar un futuro que nos interese a todas».

«La obra está funcionando muy bien, hemos elegido una vía para contar esta historia trágica y dolorosa que es el humor utilizando mucha ironía, muchos materiales, géneros,... Es una obra rápida y fresca que está gustando», concluye con esperanza Irene Herrero Miguel.