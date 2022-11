Este miércoles se ha inaugurado, en el Centro Cívico Universidad, la exposición 'The Zaragozian, Zaragoza a vista de cómic', organizada por el Salón del Cómic de Zaragoza en colaboración con The Zaragozian Illustrated. La muestra, comisariada por el ilustrador zaragozano David Maynar Gálvez, creador del proyecto 'The Zaragozian' y miembro de la AAAC (Asociación Aragonesa de Autores de Cómic), presenta 30 portadas de la revista imaginaría The Zaragozian realizadas por otros tantos ilustradores e ilustradoras que ofrecen, desde la mirad del cómic, su visión más personal y creativa de nuestra ciudad. La muestra podrá visitarse hasta el día 8 de enero de 2023, y luego girará por Centros Cívicos, escolares y culturales de nuestra ciudad.

The Zaragozian illustrated son cubiertas ilustradas de una revista ficticia sobre una ciudad real, en nuestro caso Zaragoza, inspiradas en las cubiertas de 'The New Yorker'. En cada portada ilustradores e ilustradoras muestran su visión creativa, heterogénea y diversa de nuestra ciudad: desde sus monumentos a sus personalidades, pasando por la vida en los barrios, la gastronomía, o la cultura. En la exposición podrán verse creaciones de artistas gráficos como: XCar (Malavida), Dani García Nieto, Javi Blanco, Sara Jobaté, Luis Orus, Javier Rubio, Edu Flores, Angel J. Laín, Javirroyo, Josema Carrasco, Jesús Marta (Zaragozadraw), David Maynar, Hugo Puente, Violeta Latorre, Rubén Granero, Javier López (L ó - G o N), María Felices, Carlos Azagra, Encarna Revuelta , Chica con flequillo, Gonzalo Royo, Paola Craver, Sergio García (Desmadrado y Pato), Santiago Osácar , Ada Domeque, Juan Ros Vitoria, Carlos Errazu García (Kalitos), Mario Cano Gallego, Carlos Melgares, Roberto Paúles y Luis Grañena. La ilustración del cartel de la exposición es obra de Roberto Paúles.