'El reencuentro', que estará en el Teatro del Mercado de Zaragoza hasta el próximo 11 de septiembre, es la historia de dos hermanas completamente diferentes. Una de ellas, una triunfadora, virtuosa del violín y que considera las relaciones sociales como el hipócrita divertimento de los que no tienen nada mejor que hacer; y la otra, una pobre perdedora llena de paciencia y de carencias afectivas. Ahora, después de veinte años enfadadas por tonterías -y por cosas que no son tonterías, aunque ellas todavía no lo sepan- se vuelven a ver las caras en un duelo divertido y gamberro, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro. ¿Es mejor quererse o matarse? ¿O una mezcla?, se pregunta la promoción de la obra dirigida por Yolanda Blanco y Mario Ronsano y protagonizada por la propia Blanco y Minerva Arbués.

La producción desarrolla con gran habilidad una situación explosiva, manteniendo un tenso hilo con diálogos que son pura e incisiva filigrana. Una comedia ligera y feroz que enfrenta a dos hermanas, Julia y Catalina, que hace más de veinte años que no se ven. Un tema clásico tanto en el teatro como en el cine, que podría tener visos de símil en el texto de Sebastián Junyent, 'Hay que Deshacer la Casa'. La obra se puede ver en el Teatro del Mercado desde esta noche (20.00 horas) hasta el domingo 11 de diciembre. Las representaciones serán a las 20.00 horas menos los festivos que comenzarán a las 19.00 horas. Las entradas para cada una de las funciones cuestan 20 euros.