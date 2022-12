Resumir la vida de Goya y, sobre todo, el convulso tiempo que le tocó vivir en apenas 16 páginas. El reto, a propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, para Jorge Asín, Bernal y Juan Royo era mayúsculo. El resultado es 'Goya. Al borde la cordura', un cómic editado por el consistorio, que ve la luz en el tradicional mes del cómic en la ciudad (por la celebración del Salón del Cómic) y que han presentado hoy los autores acompañados de la vicealcaldesa Sara Fernández.

Jorge Asín ha sido el encargado de realizar el guion que después Bernal ha trasladado al papel mientras que Juan Royo ha realizado un estudio sobre la influencia de Goya en la historia del cómic. “Mi mayor reto como guionista fue sintetizar la vida de un artista como Goya y el tiempo que le tocó vivir, contextualizar todo eso era difícil”, ha confesado Jorge Asín, que ha tenido que trabajar codo con codo con Bernal: “Cada página del guion que me llegaba me metía más presión… Cuando dibujé la última página me di cuenta que el cómic era una forma increíble de conocer a Goya en apenas 16 páginas”, ha explicado el artista.

Monigotes de Bernal y cuadros de Goya

Para llegar a ese objetivo, Bernal ha tenido que combinar sus característicos monigotes con los cuadros de Goya tal y como ha señalado: “Hay que tener en cuenta que sus cuadros son situaciones que él está viviendo por lo que no podía poner el cuadro tal cual y ya está, tenía que ambientar al lector. Me llegué a obsesionar, quería que se vieran mis monigotes pero que fuera lo que estaba viendo el propio Goya”. “Ha hecho un trabajo inconmensurable”, ha relatado Jorge Asín, “redibujando los cuadros del genio de Fuendetodos”.

El cómic, del que se ha lanzado una tirada de 2.000 ejemplares y que cuenta con prólogo de José Luis Melero que, además, se ha encargado de la revisión del mismo, será de distribución gratuita en bibliotecas y colegios y durante el Salón del Cómic de Zaragoza se regalará a los que realicen una compra de al menos 20 euros en autores aragoneses. Además, durante la cita que se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio del 16 al 18 de diciembre, también habrá una exposición sobre el tebeo. “Uno de los pilares de nuestra política cultural y turística es reivindicar la figura de Goya y su vinculación con Zaragoza y esto es una forma que nos permite llegar a más público, joven y no tan joven, de manera directa y certera”. El cómic, de hecho, se puede descargar en formato PDF desde la web de Zaragoza Turismo.

En cuanto al documentado trabajo de Juan Royo, Jorge Asín ha querido destacar que “es un estudio fantástico que aporta mucho para entender la figura de Goya en la historia del cómic”. Para Juan Royo, este tebeo que ahora ve la luz en una cuidada edición, “es una herramienta de márketing espectacular para Zaragoza”.