Desde las 11 de la mañana de este sábado, el público ha comenzado a visitar la tradicional feria de Navidad que celebra la Asociación de Artesanos de Aragón en el Auditorio de Zaragoza, cita habitual por estas fechas desde hace 39 años, a la que ni siquiera en pandemia faltaron los artesanos. En esta edición son 86 puestos los que reciben al visitante, que no solo puede adquirir objetos únicos y artesanos, sino que puede participar en sorteos, apuntarse a cursos y disfrutar de actividades como la del coro góspel de Alizia Romero, que ha ofrecido un miniconcierto para los visitantes más madrugadores.

La directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Eva Fortea, ha sido la encargada de inaugurar la feria, una cita que no se perdía ningún año el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, que este año excusó su presencia por motivos de agenda. Fortea recordó que desde 1983, primer año de la feria, se ha vivido una transformación en el cambio de producción de la artesanía, que mutaba entonces de objeto utilitario a decorativo, casi pieza de arte. Hoy, ambas facetas se conjugan, explicó, mientras aparecen nuevos retos como el de los neoartesanos o los canales de distribución.

Eloy Collado, de The Fifth Pine

Buen ejemplo de artesano que trabaja con las manos pero tiene gran proyección digital es Eloy Collado, de The Fifth Pine, maestro de la madera que ha traído a la feria un estand que explica a todo el que quiera conocerlo. “He recreado el campo aragonés usando roble y algo de haya. El mobiliario que he traído tiene nombres como aladro, que es arado (un aparador de líneas sinuosas que imitan las de un campo labrado)”. Pero hay recreaciones de roca, del cielo, de agua (como una mesa de centro que pide pasar la mano por su superficie, que parece el fluir de un río): es verdad que todos los elementos del campo aragonés están aquí.

También han venido artesanas clásicas, de las que les cuesta separarse del torno, como Blanca Alfonso, de Alfarería en Ansó. "Hice una parada durante unos años y ahora he vuelto a la feria, pero además he venido con relevo: mi hija Susana, que ha empezado a tornear”. Susana acaba de vender una de sus tazas, decorada con delicadas flores, y asegura que el oficio le gusta y que va a seguir la senda de su madre. Las cerámicas venidas de Ansó se pueden visitar y adquirir hasta el 7 de diciembre. A partir de entonces, desde el día 8, en su lugar se instalará otro artesano, para permitir una rotación de puestos y ofrecer más oferta a los visitantes. A Blanca Alfonso la idea de estar “media feria” le parece estupenda. “Me cuesta mucho separarme del torno, tengo mucha demanda en mi taller de Ansó y así cumplo con la feria pero no estoy tanto tiempo lejos de mis cerámicas”.

Hasta el 11 de diciembre

La feria, que ha abierto ya sus puertas este sábado, permanecerá abierta hasta el día 11 de diciembre, el próximo domingo. La entrada es gratuita y cada día se sortearán varios cheques de 50 y 25 euros entre los compradores de artesanía. Y a través de las redes sociales, también habrá posibilidad de llevarse varios obsequios: distintos lotes de regalos artesanos reunidos en varias cestas. Para ganar alguno de estos premios, solo tienen que hacerse una fotografía en cualquier punto de la feria y subirla a redes etiquetando a Artesanos de Aragón.

También habrá sorteo en el stand organizado por el interiorista Diego Guillén Ligori, que ganó el segundo premio a la mejor fusión de arte e interiorismo en la muestra Marbella Design & Art. El stand, bautizado como Tempo, contaba con varias piezas de artesanos aragoneses, y en la feria se ha recreado el espacio con fotos a tamaño real, que funcionarán como un photocall para los visitantes: bastará con subir una imagen a redes y seguir a Diego Guillen y a Artesanos y el ganador conseguirá un estudio de interiorismo gratis.

Por último, en otro espacio específico se mostrarán las acciones más importantes de Artesanos de Aragón este año: Cerco, el Festival Internacional de Cerámica Contemporánea; Gastroartesanía 2022, que acaba de celebrar su segunda edición; y una muestra de la exposición DVidrio, que se puede ver en el antiguo Matadero hasta el 5 de diciembre.

Talleres diarios

Los talleres, una de las actividades clásicas de la feria de Navidad, se celebrarán todos los días en horario de mañana y tarde, de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas. Habrá talleres todos los días menos el miércoles 7 y el viernes 9 que no habrá talleres por la mañana, al tener clase los chavales. Este año los interesados se pueden inscribir en la web de la feria, aunque se guardarán varias plazas para quien acuda presencialmente. El precio de cada curso será de 3 euros, y lo recaudado se donará a la ONG Clowntagiosos Payasos de Hospital, que también estará presente para dinamizar la feria.