La Feria de Artesanía Aragonesa ha dado a conocer los ganadores del concurso de mejor estand y mejores piezas artesanas que cada año se entregan en el marco de su celebración. La ganadora del premio al mejor estand ha sido Julia Pla Pellicer, con un puesto de aires orientales en el que vende sus piezas de artesanía de inspiración mudéjar. El premio a la mejor pieza artesana fue para 'Mian Ju', del ceramista Néstor Pablo, de Cerámica Saediles. Y el segundo premio fue para Mari Luz Icart, artesana responsable de la creación de 'Gatsby', un chaleco hecho a medida para un establecimiento hostelero.

Los premios se entregaron durante un acto en el que han estado presentes los miembros del jurado, el presidente de Artesanos de Aragón y una representante del Gobierno de Aragón. Este año el jurado ha estado compuesto por el interiorista Diego Guillén; el chef Alberto Brosed; la ganadora del concurso año pasado, Ana Carmen Moreno Cardiel, y por Pilar Salas, por parte de la DGA. Los galardones consisten en un cheque de 500 euros y otro de 300 euros para las mejores piezas de artesanía, además de un estand gratis para el año que viene; el premio al mejor puesto recibió un cheque de 350 euros.

La ganadora, Julia Pla, ha destacado que el diseño del estand ha estado inspirado en la sencillez, los colores claros y los elementos neutros que contribuyeran a resaltar los juegos de luces de sus piezas estrella, las lámparas con motivos geométricos que proyectan una luz decorativa alrededor. Por eso, ha vestido su puesto con telas del suelo al techo, para conseguir ese aire de jaima que arropa sus creaciones. Ella las ha definido como «una mezcla de tecnología y artesanía, puesto que uso corte láser para mis diseños, que se basan en la geometría islámica, la geometría sagrada». Pla, artesana reciente, está doblemente contenta con la feria: «Antes me dedicaba a esto por afición, pero me despidieron en 2020 de la oficina en la que trabajaba y ahora me dedico en cuerpo y alma. Ha sido un cambio de vida total, pero ahora soy muy feliz».

Néstor Pablo, creador de la escultura que ha ganado el primer premio ('Mian Ju', máscara en chino mandarín) se dio a conocer en la cerámica con las reproducciones históricas, pero ha ido evolucionando hacia la cerámica de autor. «Estoy contento porque ya me van identificando, ven una pieza y saben que es mía. Tengo influencias de muchas fuentes, pero me definiría como creador con un trazo seguro y rápido, de formas simples». Asimismo, ha explicado la pieza ganadora como «la máscara que todos llevamos ante la sociedad. A veces parecemos fríos, duros, y cuando nos conocen más somos de otra manera. Y viceversa. Por eso mi escultura se va desfragmentando».

La galardonada con el segundo premio a la mejor pieza artesana ha sido Mari Luz Icart, de Original Dessin. «En la feria estamos cogiendo bastantes encargos porque trabajamos a medida, como fue el caso de la pieza premiada. Es un chaleco para hostelería, encargo de Envero Gastrobar, que hicimos a medida. Nunca antes había trabajado para este gremio, pero gracias a este trabajo, se están cociendo otros encargos», ha asegurado.

La Feria, que permanecerá abierta hasta este domingo, está resultando un éxito de público. Abierta desde el 3 de diciembre, los primeros días pasaron una media de 1.500 a 2.000 personas, pero el jueves la asistencia se disparó hasta los 4.000 visitantes en un solo día. Se espera que el fin de semana la afluencia a los 86 puestos se mantenga, en una cita que se ha convertido en tradición para los aragoneses.