Isabel Abenia (publica 'El traductor'): "Sin Carlomagno, Europa no habría sido lo que es"

"Si hubo dos siglos oscuros en la Edad Media, esos fueron el VII y el VIII". Esta es la impresión de Isabel Abenia, escritora e historiadora aragonesa que acaba de publicar su quinta novela, 'El traductor' (Doce robles). El libro aborda, precisamente, una época en la que un emperador, Carlomagno, intentó combatir esa oscuridad recuperando a los clásicos grecorromanos. Con todo, 'El traductor' no es una novela histórica al uso, como las que Abenia había publicado anteriormente, sino que en ella confluyen pasado y presente, historia y 'thriller'.

De esta forma, el libro cuenta la historia de Rafael, un historiador zaragozano al que se le encarga la labor de traducir un códice carolingio hallado en un monasterio circense pirenaico. "La vida del traductor se ve influida por lo que lee en el códice, con el que llega a obsesionarse", explica la autora, que especifica que, al final de la novela, ambas épocas "se funden" en un sorprendente final. "Quería salirme de la estructura de la novela histórica, por lo que le puse toques de 'thriller' e incluso novela fantástica para que la gente pueda encontrar su género favorito en ella. Mezclar distintos géneros sirve para que todo el mundo pueda sentir interés", apostilla.

Una época "poco manida" en España

Y es que la época carolingia es una de las grandes desconocidas en España -algo que no sucede en el resto de Europa-, motivo, entre otros, por el cual Abenia decidió situar su historia en ese contexto. "Me gustan las épocas que no están demasiado manidas, porque aprendo en el proceso de documentación, mientras escribo. De ese ansia por adentrarme en esos momentos surgen mis novelas", comenta la escritora.

Un momento histórico al que la zaragozana llegó a través de los poetas de la corte palatina de Carlomagno, como Teodulfo de Orleans: "Me llamaba muchísimo la atención el renacimiento cultural y de conocimientos que impulsó el propio Carlomagno. Revivió a los clásicos e impulsó la educación general y las artes liberales en toda Europa". "Sin él", sentencia la historiadora, "Europa no habría sido lo que es".

En cuanto a la importancia del período carolingio en Aragón, la autora cree que, al ser una de las fronteras que separaba al imperio cristiano-católico de Carlomagno con el imperio musulmán, la influencia de este fue "enorme". Algo que, por cierto, también sucedió en otros territorios como los condados catalanes o la franja norte que pasaba por Pamplona o por el Reino de Asturias, cuyo monarca "rendía pleitesía" al emperador franco-lombardo.

La novela histórica y la educación

En ese sentido, la novela histórica, en cualquiera de sus formas, es para Isabel Abena "una fórmula mágica para aprender", ya que, dice, "aparte de entretenerte, aprendes". "Así empezó mi pasión por la Historia. Los colegios la explican de una forma un poco aburrida, con demasiada memorización de fechas, cosas que a un niño de 10, 12 o 15 años le son muy hostiles", asegura. Y añade: "Es un recurso maravilloso y la gente joven debería leerla más, porque te introduce en un mundo importantísimo. Aprendes política, facetas del comportamiento humano... Es muy completo. Con el pasado comprendes el presente y prevés el futuro".

Algo que, subraya Abenia, también sucede con los nuevos formatos, en particular con las series de ficción. "Muchas aúnan fantasía, ficción y momentos históricos. Estos formatos aportan muchísimo conocimiento", señala. Aunque, eso sí, sin encasillarlos ni ponerles etiquetas determinadas, algo que ambos soportes comparten: "Si hay de todo, es más gratificante tanto para el lector como para el escritor".

En cuanto a sus próximos proyectos, la escritora zaragozana anticipa que ya ha entregado su nueva novela, en la cual dará el salto al género humorístico, y que espera que pueda publicarse en la próxima primavera. No obstante, Abenia no tiene previsto abandonar su gran pasión, la historia, e indica que ya tiene escrita "la mitad" de la que será su sexta novela histórica, sobre la que, de momento, no puede anticipar más detalles.