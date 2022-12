El Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza está dotada con 20.182.250 euros, un 5% más, en el proyecto de Presupuesto Municipal de 2023. “Son unas cuentas que incluyen 5,2 millones de euros más que cuando entramos en el equipo de Gobierno en 2019, lo que explica la importancia que el turismo, la cultura y la proyección exterior tiene para este equipo de Gobierno”, ha detallado la vicealcaldesa, Sara Fernández en la comisión que se ha celebrado este martes. “Y esperamos que se incremente más con la inclusión y concesión de subvenciones de fondos europeos”, ha matizado la consejera del ramo. Un presupuesto que la oposición en bloque ha tildado "continuista" y de "oportunidad perdida".

La Sociedad Municipal de Zaragoza Cultural, una de las principales herramientas de creación, promoción y difusión de la cultura en la ciudad, alcanzará los 10 millones de euros en una clara apuesta por el sector. “Se incrementa en un millón de euros la dotación de 2022, en buena parte por el encarecimiento de los costes en servicios y producción de las actividades” que, como ha recordado Fernández, “han llevado a superar los casi 3 millones de euros el coste de las Fiestas del Pilar, también en buena parte por su descentralización, que había sido muy demandada durante años”.

Patronato de las Artes Escénicas

Asimismo, el organismo autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen superará los 4,5 millones de euros, que seguirá acogiendo “estrenos nacionales y locales de primera categoría”, porque el objetivo es seguir apostando por “una cultura accesible y para todos, sin sectarismo y sin dejar fuera a nadie, porque no la vamos a utilizar como herramienta política, porque la cultura es un derecho”, ha expresado Fernández. “Hemos escuchado al sector en momentos muy delicados y hemos actuado de su mano”, ha resumido. Además, la vicealcaldesa ha defendido que otros aspectos como la fuerte inversión en mejoras en el Teatro Principal “con las obras en las fachadas, las esculturas, las cubiertas, la digitalización y pintura interior”.

Respuesta de la oposición

Sin embargo, la oposición no se ha mostrado contenta con este proyecto de presupuestos ya que lo han tildado de "continuista". Para Amparo Bella, de Podemos, "el problema es que no se ve la cultura como derecho, se carece de proyecto de futuro y no hay un cariz transformador". En esa línea, Luisa Broto, de Zaragoza en Común, ha señalado que "igual es que no había tanta bancarrota" como nos han vendido estos años" y ha vuelto a tachar de "falta de transparencia los presupuestos de Zaragoza Cultural ya que nunca se nos explican las partidas".

Antonio Barrachina, del PSOE, por su parte, ha denunciado que, "en realidad, el área de cultura reduce su presupuesto cuando el total sube en casi un 7%. Este es el mensaje que se traslada, son presupuestos peores que en el año 2022, esa es la realidad en Cultura". Además, ha denunciado que la "programación del Teatro Principal ha pasado de ser elitista a populista, la recaudación ha ido bien pero igual no es lo mas idóneo para el Principal".

Y en esa misma línea se ha diseñado el resto de la aportación del área, con un “claro apoyo al sector local y a los ciclos y programas que ya forman parte de la agenda cultural, combinándola con grandes eventos, así como la digitalización de la oferta museística y patrimonial”. “Esta arquitectura presupuestaria permite ahondar en las grandes líneas que han marcado la gestión cultural, turística y de imagen de ciudad en este mandato”, ha resumido Sara Fernández.