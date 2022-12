Paco López (Morgan): "Nunca ha sido una ventaja cantar en inglés, pero hacerlo de otro modo sería forzado"

Morgan se ha convertido en una de las bandas de referencia del pop rock en España, tal y como demuestra su reciente confirmación para el Vive Latino 2023. Paco López, guitarrista y fundador del grupo, habla con este diario a modo de previa del concierto que ofrecerán este viernes en la sala Oasis (22.00 horas). Las entradas tienen un precio de 26 euros y se pueden adquirir en el siguiente enlace.

'The River and the Stone' fue su tercer álbum de estudio, el cuarto si contamos el directo que publicaron a principios de 2021 tras su gira de teatros. Dos discos en un año.

Tras terminar la gira del segundo disco, en febrero de 2020, queríamos darnos un tiempo. El disco anterior lo habíamos empalmado con la gira del primero, y para este queríamos tomarnos un poco más de tiempo. Luego vino la pandemia, y tuvimos más tiempo del que calculábamos, el cual aprovechamos para ir a una casa a la sierra. Montamos los instrumentos en el salón y de lunes a viernes nos encerrábamos a componer y probar cosas nuevas, durante unos seis meses. Se contagió esa filosofía de ensayo y trabajo con el entorno y la manera de currar y se dio ese rollo.

¿Cómo enfocan este directo? ¿Qué va a encontrarse el público en la Oasis?

Hemos juntado temas anteriores y nuevos, intentando experimentar más que en otras giras. Al igual que en el disco, intentamos llevar el sonido a otros lugares, incluso las canciones, y crear una especie de viaje y mezcla entre todo lo que tenemos.

Zaragoza es un buen punto de evaluación.

Totalmente. Desde la primera gira hemos ido a Zaragoza y siempre nos han tratado muy bien, hemos tenido un muy buen público que entendía lo que queríamos hacer, y esperamos que siga siendo así.

Sus temas son, sobre todo, en inglés. ¿Les ha supuesto algún prejuicio?

Sí, sí. Cantar en inglés ha sido un problema, pero solo de puertas hacia fuera. Nuestra sensación es que el público viene a pasárselo bien, y después de los conciertos tenemos la percepción de que ese objetivo se cumple, independientemente del idioma. Nunca ha sido una ventaja cantar en inglés, pero nos sale así, y hacerlo de cualquier otra manera sería forzado.

Con todo, siempre incluyen algún tema en castellano. En este último disco, ‘Un recuerdo y su rey’.

Coincide que sucede así. Es una forma de demostrar que no estamos cerrados a nada, las cosas surgen como surgen. A lo mejor en el próximo disco hay una en italiano, o tres en castellano. Lo que en ese momento nos apetezca y pensemos que merece la pena.

Tras esos seis meses componiendo, se fueron a grabar a Francia. ¿Hubo algún motivo en especial?

Barajamos varios estudios con el productor, Campi Campón. Uno de ellos era Le manoir de Léon, en la Aquitania, y nos decidimos por este, pero no por nada en especial. Fue un acierto total, porque sin darnos cuenta teníamos el mismo ambiente que en la sierra. Estábamos medio aislados, es un estudio rural en medio del campo y fue continuar el trabajo que veníamos haciendo. Esas dos semanas nos permitieron sumergirnos mucho en la grabación, en la que no nos atascamos, que es algo que nunca sabes si puede pasar, porque tienes unos días contados y te tiene que dar tiempo a todo. Desde que llegamos, nos sentimos como en casa. Se lo recomiendo a todo el mundo, es una pasada.

En este tercer álbum también dejan claro su estilo, con canciones más ajustadas a los cánones comerciales de tres minutos y otras que superan los siete.

Es como interrumpir a alguien que está hablando, si ves que dice algo que tiene sentido le tienes que dejar hablar. Esto es lo mismo, si vemos que una canción pide algo más de duración hay que dejarla, y si nos vamos a los ocho minutos es porque pensamos que tiene sentido. En los directos ya veníamos alargando las canciones, y este disco también representa eso, lo que hemos terminado siendo con los años como banda.

Algo que, por cierto, hacían grupos como Queen, del que versionaron ‘Somebody to love’ en su disco en directo.

Eso fue… Estoy súper contento de que pudiésemos hacerlo, aparte teníamos los coros, los vientos… Al final, si haces una versión de Queen, la haces con mucho mimo, porque admiras a la banda y no quieres estropearla (ríe).

Además de Queen, ¿qué les inspira como banda?

En esta banda, al final, cada uno tiene sus influencias, aunque no son muy distintas. Lo que buscas es, dentro de las influencias que tienes y te inspiran, una identidad propia. Pero es inevitable que a todos nos suene una música en la cabeza, que es el producto de haber escuchado esas bandas que nos gustan.

En ese sentido, ¿siente que 'The River and the Stone' ha consolidado su identidad como grupo?

Lo divertido es eso, experimentar cosas nuevas y no conformarse con nada. Cuando estás a gusto en un sitio, lo divertido es ser como un explorador y seguir avanzando y equivocándote. Seguir buscando es algo básico para cualquiera que se dedique algo parecido a la música.

En los últimos meses ha habido cambios en la formación, con la entrada de Alejandro Climent (M-Clan, Fito & Fitipaldis…) como bajista. ¿Cómo ha vivido eso el grupo?

Ove (Alejandro Ovejero) fue con el que empezamos, pero no podía compaginar la música con su profesión, la apicultura. Es comprensible, porque no puedes estar al 100% con ambas cosas y tienes que elegir. Fue una pena muy grande, pero se entiende muy fácil, porque le conocemos y queremos mucho y sabemos que no fue una decisión sencilla. Y Boli (Alejandro Climent) nos echó una mano, vino a grabar el disco, hizo unos bajos increíbles y nos acompañó en toda la gira de teatros. Luego tuvo que irse con Fito de 'tour', en el que está actualmente. Le sustituyó David González, y ahora ha entrado gente nueva, como Willy Planas (bajo) y su hermano Gabi (percusión, acústicas, coros…).

Decía antes que tras la gira del segundo disco decidieron parar. ¿Sucederá lo mismo tras esta?

Todavía no lo hemos hablado, la verdad, porque estamos a fuego con esta. Sí que hemos comentado que tenemos que empezar a mirar cosas nuevas, y más pronto que tarde lo haremos, pero no hemos hecho ningún plan, ni nos hemos puesto ninguna fecha. Hay ideas, y llegará un momento en el que las pondremos en común y volverá a girar la rueda.