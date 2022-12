El Salón del Cómic de Zaragoza ha recuperado este fin de semana la ansiada normalidad en una edición ya sin restricciones ni mascarillas. Una vez más, el público ha respondido a la cita, agotando las entradas en los turnos de mañana y tarde del sábado y el domingo. Según fuentes del ayuntamiento, unas 13.000 personas han visitado la sala Multiusos durante las tres jornadas. El buen ambiente ha reinado en el salón y los aforos limitados a 1.500 asistentes hicieron que no se produjeran aglomeraciones en ningún momento. A tenor de lo expuesto por la mayoría de expositores, esa limitación de aforo no influyó en las ventas y casi todos se mostraron más que satisfechos en este apartado.

«Nosotros estamos encantados. La respuesta del público ha sido espectacular y las ventas han ido muy bien. De hecho, hemos tenido que ir al almacén para reponer», ha destacado el dibujante aragonés Xcar Malavida. En este mismo sentido se han manifestado desde la editorial madrileña Apache libros: «No veníamos desde antes de la pandemia y la verdad es que estamos más que satisfechos en todos los sentidos».

Lo único que han echado de menos algunos expositores y visitantes es que este año tampoco se instalara una taquilla en la Multiusos, como ya ocurrió el año pasado en una edición muy marcada por la pandemia. «En general estamos satisfechos de cómo ha transcurrido todo y de volver por fin a la normalidad de antes del covid, pero lo que no entendemos es que este año tampoco se hayan podido comprar entradas en el salón. Creemos que eso haría que hubiera más rotación de público porque igual hay gente que no se pega toda la tarde o toda la mañana y podría dejar sitio a los que entraran a través de la taquilla», ha indicado Daniel Viñuales, de la aragonesa GP Ediciones.

Sin taquilla

En este sentido, Viñuales no ha abogado tanto por ampliar el aforo, ya que eso permite que se pueda visitar el salón con total comodidad, como por instalar un punto de venta en el recinto. Xcar Malavida, por su parte, ha considerado que no vería con malos ojos ampliar el aforo hasta las 2.000 personas, pero ha subrayado que no han notado «falta de afluencia en ningún momento».

«Entiendo que la gente que se haya quedado sin entrada por internet se queje, pero no hace falta que todo el mundo vaya el sábado por la tarde. Además, antes de la pandemia también había quejas por las filas que se formaban en las taquillas», ha comentado Óscar Senar, colaborador del salón a través de Viñetario.

Controversias aparte, lo cierto es que el regreso a la normalidad del Salón del Cómic de Zaragoza ha generado una enorme satisfacción a los amantes de los tebeos en la capital aragonesa. El ambiente ha sido «sensacional» durante las tres jornadas y el público ha podido disfrutar de las últimas novedades y de los autores de primer nivel que han visitado la cita. Nada más y nada menos que 50 profesionales del tebeo y hasta tres premios nacionales (Antonio Altarriba, Cristina Durán y Paco Sordo) han acudido al salón, que ha vuelto a convertirse por unos días en el epicentro de la historieta en España.

Charlas y talleres

La afluencia a las charlas y talleres ha sido muy elevada durante los tres días e incluso en alguna de la conferencias parte del público tuvo que quedarse de pie. «Hemos sentido que había muchas ganas de cómic. Las filas para las firmas de ejemplares han sido una constante y la gente ha venido con muchas ganas de comprar porque vemos que se van con las bolsas llenas», ha destacado Senar.

El salón, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con la colaboración y el asesoramiento de varios colectivos profesionales del sector, es el único de gestión íntegramente pública del país (junto al de Getxo) y si por algo destaca la cita es por su cercanía. «Es una feria diferente porque hay un contacto directo con los dibujantes y guionistas y eso se valora mucho. De hecho, hay autores de fuera de Aragón que siempre nos dicen que este es su salón preferido. Eso es muy importante porque ellos se convierten en nuestros mejores embajadores», concluyó Senar.