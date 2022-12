Ketevan Kemoklidze (actúa este miércoles en la Mozart): "Quien dice que la ópera es aburrida es porque nunca ha ido a verla"

La mezzosoprano Ketevan Kemoklidze será una de las protagonistas de la nueva sesión del homenaje a Miguel Fleta que vivirá una nueva entrega este miércoles en la sala Mozart del Auditorio (20.00 horas). El papel de la georgiana será el de Carmen, en la ópera homónima de Bizet, la mujer de don José, histórico personaje que el tenor Fleta solía representar en el Teatro Real madrileño. Además de 'Carmen', el Auditorio también ofrecerá una representación de 'Tosca', de Puccini, otra de las obras más icónicas del aragonés. Todo con la interpretación de la Orquesta Reino de Aragón en una cita auspiciada por el Gobierno de Aragón.

Su concierto está enmarcado en el homenaje a Miguel Fleta. ¿Qué conocía del tenor zaragozano?

Es un placer participar en un concierto dedicado a este tenor, con una gran carrera pese a que su vida no fue muy larga. Fue un tenor que interpretó papeles importantes como don José ('Carmen') o Mario Cavaradossi ('Tosca'). Fue uno de los mejores intérpretes de este repertorio en la España de su época, un repertorio que homenajearemos en el concierto.

No va a ser la primera vez que interprete a Carmen.

No, no es la primera vez. Probablemente he cantado su papel más de 100 veces por todo el mundo. Es un papel icónico para mí porque he tenido la suerte de cantarlo en muchos teatros, uno de ellos el de Sevilla, que es su casa. Pienso que es un personaje muy cercano a mi carácter.

¿Qué es lo que más destacaría de ella?

Su libertad. No puede vivir limitada ni controlada, y eso me gusta porque, por mi carácter, me veo reflejada en ella.

El papel de don José, que tantas veces interpretó Fleta, lo representa el tenor Joel Prieto. ¿Habían coincidido anteriormente?

En una obra no, pero en 2008 nos conocimos en Quebec, cuando ganamos el concurso Operalia de Plácido Domingo. Hace más de 14 años de eso, y me hace ilusión actuar con él.

Antes de aquel concurso, ya había dado sus primeros pasos en su Georgia natal, para después mudarse a Italia. ¿Cómo fue aquel proceso?

Mi carrera empezó en Georgia, pero tras ganar un premio en el Teatro de La Scala, pude entrar en su academia, donde estuve dos años antes de empezar a cantar en todo el mundo. En España pude actuar en 2006, gracias a un premio del concurso Belvedere, del Liceu, que me dio Joan Matabosh, que ahora es el director del Teatro Real.

¿Dónde nació ese gusto por la ópera?

Georgia tiene una gran tradición de música y de canto, tanto en ópera como en teatro. Desde hace siglos se ha interpretado la ópera, y en Georgia cantar es una cosa muy natural.

Una época en la que la Unión Soviética invirtió bastantes recursos en la cultura y el arte.

Sí, en tiempos de la URSS el arte y la música recibían muchas ayudas, pero, al mismo tiempo, sucedía todo lo contrario. Por ejemplo, los cantantes no podían salir de la Unión Soviética. Ahora, en el círculo operístico, estamos muchos georgianos, y la gente se sorprende de ver como un país de cuatro millones de habitantes tiene muchos cantantes de ópera. La gente se maravilla, pero siempre hemos tenido cantantes muy buenos, solo que el mundo no podía conocerlos.

¿Y siempre tuvo claro que quería dedicarse a la ópera?

No lo sé. Siempre he cantado, desde pequeña, con mi abuela. Iba a la ópera y al teatro, y siempre escuchaba música gitana para cantarla, pero no puedo decir que desde el principio sabía que tenía que ser cantante de ópera. Lo que sí sabía es que sobre un escenario tenía que estar.

¿Quiénes fueron sus primeros referentes?

Cuando empecé tenía más ídolos, aunque ahora menos, no sé por qué. De niña escuchaba mucho a Maria Callas, a Teresa Berganza... También a muchos tenores. Ahora no puedo decir que tenga ídolos, pero escucho y estimo a mis colegas, porque es una profesión muy difícil. Siempre tengo un gran respeto cuando veo a alguien sobre el escenario.

¿En qué momento se dio cuenta definitivamente de que la ópera era lo suyo?

Cada vez que subo al escenario, me convenzo de que puedo ser cantante de ópera. Es una profesión que, cuando estás sobre el escenario, debes convencerte de que puedes hacerlo. No es un trabajo normal, es una lucha continua para estar en el círculo, gustar al público. Pero, cuando gané el Belvedere en Viena, me di cuenta de que podía dedicarme a ello.

¿Cómo ve la salud actual de la ópera?

Vivo en Barcelona, y creo que los mejores teatros del mundo están aquí, en España. Pero, como en todo el mundo, el arte necesita más ayuda. El arte trae la paz, el amor, y transmitir eso es importante en estos días. La ópera es un arte muy moderno, aunque a veces se diga que es aburrida, aunque eso lo dice quien no ha ido nunca a verla. Las producciones actuales son muy modernas, no les falta acción y es muy interesante de ver porque usan todos los progresos técnicos. Además, los cantantes de ópera somos muy buenos actores. Creo que está a un nivel muy alto, al nivel de los artistas de cine o teatro.

¿En qué momento se encuentra su carrera?

Llevo ya 20 años, porque debuté muy joven en Georgia, y ahora mi repertorio es muy amplio. Disfruto verdaderamente de lo que hago, y quiero que la gente disfrute con mi canto. La gente viene al teatro para olvidar sus problemas, y nosotros tenemos una gran responsabilidad. La misión de los artistas es hacer feliz a la gente. Por ejemplo, al hablar de Carmen, hablamos de una mujer libre, que se defiende a sí misma y conoce sus derechos. Es una víctima de un feminicidio, un tema muy actual por desgracia en todo el mundo. Creo que 'Carmen' es una ópera que demuestra que, lo que se decía en el pasado acerca de las ‘provocaciones’ de la mujer es falso. Eso no existe, existen los asesinos.

¿Qué espera encontrarse en su primera vez en Zaragoza?

Espero dar lo mejor, y que el público disfrute con 'Carmen'. A pesar de que solo vamos a representar los trozos más importantes, la gente la adora y siempre es un placer escucharla.