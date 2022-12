Con la mirada puesta en que “los niños han sufrido mucho durante la pandemia”, Luismi Bajén cogió su proyecto Capitán Mundo para lanzar un segundo trabajo discográfico, ‘¡Jugamos a cantar!’ para que “volvieran a encontrarse unos con otros, con la música, y pudieran jugar con ella”, ha explicado el músico aragonés que ha presentado el proyecto acompañado de la directora de Amici Musicae Infantil, Isabel Solano; la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; y el director artístico del Auditorio, Miguel Ángel Tapia.

El resultado son diez canciones “mediante las que se hace un recorrido por diferentes aventuras, los niños son piratas, visitan a un esquimal, ven un circo loco e incluso se habla de unos monstruos peculiares con los que luchar contra las pesadillas. Cada canción es una aventura”, ha resaltado Bajén que, de hecho, ha explicado que a lo largo del disco se puede escuchar reggae, merengue, rumba, rock, pasacalles, swing… “La idea es que conozcan toda la variedad musical”, ha resaltado.

Un proyecto "muy divertido"

Isabel Solano, por su parte, ha explicado que en cuanto le llegó la oferta de colaboración de Luismi Bajén no puedo decir que no: “Yo a proyectos tan divertidos nunca digo que no. Nos hemos divertido muchísimo y cada canción ha sido un aprendizaje. Es un lujo poder hacer todo tipo de música”. Han participado en el disco siete niños del coro que “han disfrutado mucho en el estudio de grabación. Lo que para un adulto puede ser tedioso, para ellos ha sido un juego”.

El disco se puede adquirir ya en formato físico en librerías y tiendas de discos y escuchar a partir de mañana sábado, 24 de diciembre, en las principales plataformas de 'streaming' como Spotify, Amazon Music, TIDAL o Apple Music donde ya se puede escuchar el primer single, ‘Los piratas’.

Un proyecto mucho más amplio

‘¡Jugamos a cantar!’ forma parte de un gran proyecto que ofrecerá nuevos contenidos dedicados al mundo infantil: cuentos con ilustradores de primer nivel, comic, espectáculos musicales con coreografías participativas, videoclips con el canal Capitán Mundo Infantil como soporte en YouTube. En el caso del disco se realizarán una serie de vídeos en los que se proponen juegos y bailes con cada canción.

También se está preparando un espectáculo que llevará las canciones en directo a los niños. En esta gira, Capitán Mundo invitará a participar a los coros infantiles locales. De esta manera, se quiere apoyar las iniciativas corales de cada lugar y animar a cantar al público infantil.

Por último, se está preparando un libro interactivo con el ilustrador Eudald Palma en el que aparecerán las distintas aventuras y las letras de cada canción, junto a códigos QR con los que se podrán escuchar los temas mientras se leen las historias. Para todo ello cuenta con la participación de Musickly, una editora, productora y distribuidora musical aragonesa.