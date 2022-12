Lo que empezó casi como un reto, conseguir que el Auditorio de Zaragoza convirtiera en tradición tener un Concierto de Año Nuevo con sabor vienés, diez años después, se puede decir que la cita de la mano de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza está más que consolidada. Como demostración, un dato, las entradas para el concierto que se celebrará el próximo 26 de diciembre en la sala Mozart ya están agotadas. La Sinfónica Ciudad de Zaragoza ha contado este año con la directora Laura Pérez Soria y con el tenor Eduardo Aladrén, dos aragoneses que triunfan a nivel internacional, y con el Estudio de danza María de Ávila. Los tres han presentado este viernes el concierto acompañados por la vicealcaldesa Sara Fernández; uno de los responsables de la sinfónica, Antonio Clemente; y el director del Auditorio, Miguel Ángel Tapia.

Aunque el programa, como sucede todos los años, no se desvelará hasta el mismo día del concierto (y aún así habrá sorpresas no incluidas en el mismo), Laura Pérez Soria, afincada en Viena, sí que ha querido resaltar que va a ser “un concierto festivo que hay que valorar especialmente después de los tiempos que hemos vivido”. En una línea similar se ha expresado Eduardo Aladrén que ha querido destacar que “para los aragoneses que vivimos fuera, cada vez que podemos volver a casa es una ocasión especial. Nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a hacer muy buena música”. En cuanto al programa, Aladrén solo ha desvelado que interpretará “algunas arias muy conocidas y famosas de obras muy conocidas como ‘Tosca’ y ‘Macbeth’ y no desveló más…”.

Medio centenar de músicos en el escenario

50 serán los músicos que estarán en el escenario, a los que hay que sumar la directora, a Eduardo Aladrén, a 40 coralistas y a los ocho bailarines del Estudio María de Ávila. “Nos hace mucha ilusión participar aquí, vamos a interpretar tres números, ‘Copos de nieve’, ‘Danubio azul’ y una sorpresa y para ello contaremos con seis bailarines adolescentes y dos del grupo de los mayores”, ha explicado uno de los coreógrafos del estudio Antonio Llesta. “Es una oportunidad preciosa para ellos poder bailar en un sitio así y con una orquesta”, ha rematado una compañera suya.

La vicealcaldesa Sara Fernández, por su parte, ha resaltado que solo de escuchar el ensayo (en ese momento se estaba produciendo en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza) “dan ganas de bailar, es una gran fiesta navideña que demuestra que tenemos ansia de cultura y de celebrar. Y hay que destacar que cuando hablamos de potenciar el talento local, este también es internacional como se demuestra en este caso”.

El Concierto de Año Nuevo de Zaragoza comenzará a las 19.00 horas y será grabado para su posterior emisión en Aragón TV, tal y como ha sucedido en años anteriores. El concierto se volverá a celebrar (aunque con la soprano Eugenia Anguita en lugar de Eduardo Aladrén) el 8 de enero en la primera cita del ciclo Introducción a la música.