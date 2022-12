Sara Balporte: "Aquello que veo injusto es lo que me ayuda a escribir poesía"

Sara Balporte es una poeta segoviana, afincada en Zaragoza desde hace dos años, que llegó el pasado mes de octubre a la final del Poetry Slam, uno de los recitales competitivos más importantes del país, en representación de Aragón tras ganar el Altercado Slam zaragozano el pasado año.

¿Cuándo empezó su pasión por la poesía?

Pertenezco a una generación en la que los colegios incentivaban con talleres muchos tipos de arte, y uno de ellos era la poesía. Luego, en plena adolescencia, hubo un boom de poetas jóvenes que hacían que, además de ser fan de Benedetti o de Lorca, podías ser fan de Elvira Sastre o Escandar Algeet, poetas muy cercanos y palpables.

¿Cómo ve el estado del género desde dentro?

En Aragón, la poesía lleva años en ebullición. Además del Poetry Slam, que tiene sede en Zaragoza y, desde hace poco, en Teruel, está el festival Rasmia de poesía joven. Hay muchas ciudades que no tienen ese foco en la poesía, y en Zaragoza cada mes sacan nuevos 'slams' a los que se presentan más de diez participantes, llenos de público. En España, el alicantino Pablowski acaba de ganar el Poetry Slam Europa, por lo que poéticamente hablando hay mucho nivel aquí.

En su caso, ganó el Altercado Slam en 2021.

Sí, fue una experiencia muy chula que me permitió clasificarme para el campeonato local, donde vota el público. Pude ganarlo y representar a Aragón en el campeonato nacional, así que estoy muy orgullosa.

¿Qué le falta a la poesía para terminar de enganchar a los jóvenes?

Nos faltan referentes. Cuando ves que puedes meterte de lleno en la poesía, y vivirla no solo como espectadora sino como fan y escritora, amas este mundo. Pero, si no lo conoces, es muy difícil encontrarlo. La poesía suena a lo que estudias en bachillerato y se acabó. Por eso, Zaragoza está muy bien porque hay muchas actividades cerca de la juventud, pero si no tienes referentes es muy difícil.

Además de los concursos, ¿cómo es el día a día de la poesía en Zaragoza?

Hay recitales de pizza y poesía, de café y poesía, e incluso de cerveza, en los que nos lo pasamos increíble. También hay artistas recitando en el tranvía durante la semana del Rasmia, pintamos los pasos de cebra con frases nuestras... Hay muchas cosas fuera de la competición.

En su caso, ¿qué intentan expresar sus versos?

La poesía permite al ser humano comunicar las emociones como un rayo que nos da a todos a la vez. Escribo porque, cuando empecé a leer poemas que me producían las mismas sensaciones que a otras generaciones, entendí que la poesía era un modo de ponerle palabras a las emociones, de una forma que no había encontrado en ninguna literatura. Pero no creo que sea algo especial, solo es mi pasión, que es como cualquier otra. Mi sueño es no soltar nunca esto, que no se me agoten las palabras de forma literal.

¿Y en qué se inspiran sus creaciones?

Lo que más te hace escribir es la tristeza. Pero, personalmente, aquello que veo injusto me ayuda mucho. Últimamente he escrito mucho sobre despoblación, que afecta aquí y en el lugar de donde vengo. No consiste en leer en un periódico que los jóvenes se han tenido que ir, sino en saber que si te pasa algo una ambulancia puede tardar 25 minutos en llegar. Estas reivindicaciones son un motor para poder expresar de una forma diferente al discurso tradicional las emociones que se viven en una tierra.