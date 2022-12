Rubén Nasville: "Necesitaba expresar las cosas a mi manera, en ‘Oxígeno’ soy yo"

El zaragozano Rubén Nasville está de vuelta tras coger oxígeno durante la pandemia (por mucha contradicción que parezca) y ya tiene grabado su primer disco en solitario que verá la luz a mediados del año que está a punto de empezar. ¿El nombre del trabajo? 'Oxígeno'. No podía ser otro. «Es el título de una canción que escribí en pandemia, pero también hace referencia a cosas personales que he tenido que afrontar de cara, sufrir y vender. Este disco para mí es como respirar, me vuelve a motivar con la música, y hace que me apetezca muchísimo tocar en directo y enseñarlo», reflexiona en voz alta el músico, que confiesa que sacar este primer disco en solitario es algo que quería «hace mucho tiempo».

Aunque rehúye un poco contestar a si este trabajo supone una reinvención de Rubén como músico, sí tiene claro que era una necesidad vital: «Lo necesitaba, expresar las cosas a mi manera y con mis gustos, con mis cosas buenas y malas, pero que sea mío. Estará bien o mal, me gustará más o menos, pero en él soy yo».

Una versión diferente

Volviendo a la cuestión de la reinvención, Rubén Nasville lo piensa mucho antes de contestar: «Entiendo que la música no deja de ser una canción que te guste más o menos, pero es cierto que aquí me encuentro más a gusto,... ¿Que si me he reinventado? Pues no lo sé, no sabría decirte, pero me gusto más en esta versión que en la otra. Aunque las canciones de Nasville también eran mías, era una banda y las decisiones se gestionaban de otra manera, ahora decido yo. Eso sí, no quiero que quede que con Nasville no estaba a gusto porque me llevo muy bien con todo el mundo, pero la realidad es que me gusto más en esta versión».

"La pandemia ha tenido muchas cosas malas, pero me ha permitido dedicarle más tiempo a las canciones"

El productor de este disco es David Santisteban, un reputado profesional con el que trabajar ha sido un «sueño» para el músico aragonés: «El proceso ha sido impresionante por la calidad profesional de todo el mundo, pero sobre todo, por la calidad la humana del productor, los músicos, los técnicos…», dice antes de hacer un repaso por los músicos que han participado, además del propio Rubén Nasville que ha tocado la trompeta, en la grabación del disco: Carlos Bueno y Candy Caramelo (bajo), José Bruno y Micky Martinez (baterías), Jan Ozveren, Ludovico Vagnone y Sergio Sancho (guitarras), Josemi Sagaste (saxofón) y Daniel Oriza (piano).

El disco y la pandemia

Un proceso en el que la pandemia de coronavirus ha ayudado en cierta medida: «Me ha permitido tener más tiempo para dedicarle al disco, a escribir, a mirar letras, a buscar otros sonidos, otras veces vas con el cronómetro todo el rato puesto y no puedes hacerlo. La pandemia ha tenido muchas cosas malas, pero en este caso me ha permitido dedicarle más tiempo a las canciones», dice el artista.

¿A qué aspira Rubén Nasville con este 'Oxígeno'? Piensa, asegura que no es una respuesta sencilla, aunque empieza a contestarla desde la normalidad: «A que se escuchen las canciones, a que formen parte de la vida de otras personas, que la gente se identifique con ellas, que juegue con ellas, que se las pongan para lo que quieran, pero realmente que conecten con la gente que es la aspiración de cualquier persona que hace algo creativo», concluye Rubén Nasville con una fecha en el horizonte: abril de 2023. Entonces, está previsto que va la luz el primer single de su primer trabajo en solitario.