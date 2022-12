Recuperar y reivindicar las músicas de los años 20 y 30, interés por los creadores que sufrieron los abusos de los totalitarismos del siglo XX, reivindicar a las mujeres creadoras del siglo XX y XXI, reivindicar a los pioneros y a los jóvenes creadores que impulsan nuevas formas de escucha y programar a intérpretes, creadores y artistas internacionales sin dejar de lado el apoyo a los creadores aragoneses. Esas son las líneas de la nueva temporada de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza Grupo Enigma que afronta el tercer año con Asier Puga como director artístico de la misma. En total, este 2023, la orquesta realizará casi una veintena de actividades programadas entre las que habrá cinco estrenos absolutos, dos estrenos en España, tres coproducciones y contará con más de una decena de artistas y agrupaciones invitadas. Todo agrupado bajo el nombre de 'Sobre la posibilidad de una isla' que viene a completar la trilogía programática que empezó en 2021 con 'Sobre lo que no se ve' y continuó el año pasado con 'Sobre la posibilidad de lo salvaje'.

La temporada de Enigma se inaugurará el 23 de enero en la sala Luis Galve del Auditorio de Zatagoza con el Ensemble l’itinéraire y la propia formación zaragozana con un programa que contará con un estreno absoluto ('I would prefer no to', de Tristan Murail); y tres estrenos en España ('En un ciel inconnu notre ciel est changé', de Clara Olivares; 'Weather a rare blue', de Lisa Illean; y 'La chambre des cartes', de Tristan Murail).

'El Corregidor y la Molinera'

Al mes siguiente, el 27 de febrero, será el momento del concierto 'El Corregidor y la Molinera', que incluirá también otro estreno absoluto, la pieza 'Ombra', de Llorenç Barber, justo antes de que se interpreta la obra de Manuel de Falla, 'El Corregidor y la Molinera'.

El 17 de abril, la protagonista será la República de Weimar en una coproducción junto a la Sociedad Filarmónica de Zaragoza que contará con el violín solista de Víctor Parra y con un repertorio que incluye las piezas 'Concierto para violín', de Kurt Well; 'Hot Sonata para saxofón alto y piano', de Erwin Schulhoff; y la 'Ópera de los tres peniques', de Kurt Weill.

El cuarto concierto de la temporada de Enigma será el 16 de mayo en una tarde titulada Alquimia sonora con una única pieza (estreno en España), 'The fabrication of light', de Chaya Czernowin.

Por último, el 16 de octubre, será el turno de 'Soliloquio(s)' con el contratenor Carlos Mena y el grupo Enigma. Habrá un estreno absoluto, 'Obra para ensemble y contratenor solista', de Iñaki Estrada.

Otras actividades

A todas estas actuaciones, hay que añadir las de fuera de temporada. Hará un concierto en París, otro en el ciclo Introducción a la música, y Enigma volverá a estar en el festival Múver, recuperará la 'Oresteïa' de Xenakis, formará parte de la nueva Temporada de lírica y danza del Gobierno de Aragón y celebrará en otoño el Festival de Música y Cultura Contemporánea.