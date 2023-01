Magüi Mira: "Zaragoza fue una de las primeras ciudades donde alguien pagó por ver mi trabajo"

Esta semana se va a dar un hecho excepcional, casi insólito, sobre las tablas de dos de los teatros más importantes de Zaragoza. Y es que la dramaturga valenciana Magüi Mira será la protagonista de dos funciones simultáneas en el Principal y en el Teatro de las Esquinas. En primer lugar, el coliseo más importante de la capital aragonesa acogerá desde este jueves hasta el próximo domingo 'Adictos', una obra original de Daniel Dicenta y Juanma Gómez, protagonizada por Lola Herrera y dirigida por la propia Magüi Mira. A su vez, viernes 13 y sábado 14 la valenciana encarnará en las Esquinas a Molly Bloom, personaje de 'Ulises', la novela de James Joyce.

Esta circunstancia, según la actriz, supone "una constelación de los astros". "Es mi doble faceta sobre los escenarios, con mis dos últimos trabajos y en la misma ciudad. Dudo que se vuelva a repetir", reconoce entre risas. Una situación que se le sirve, en términos de la artista, para darse cuenta de que el teatro "es un arte escénico compuesto por muchos oficios maravillosos, entre ellos la interpretación y la dirección, que suman como si de piezas de ajedrez se tratase". Así, dice Mira, "unas veces te toca ser torre y otras alfil, reina o peón, pero siempre sumamos y siempre ganamos la partida porque llegamos al espectador, que es lo que importa".

Un papel muy especial

En cualquier caso, el de Molly Bloom no es un personaje más para la dramaturga. Se trata, ni más ni menos, del papel con el que Magüi Mira debutó en 1980, en una de las adaptaciones que José Sanchis Sinisterra llevó a cabo del género narrativo al teatral durante esa década. De hecho, recuerda la actriz, "Zaragoza fue una de las primeras ciudades, si no la primera, en la que alguien pagó una entrada por ver mi trabajo". Un día del que guarda una anécdota rocambolesca, tal y como rememora en este diario, en una mezcla de nostalgia y cierto cariño: "Una señora me tiró un bolso, y no sé que me llamó".

Sea como fuere, la vida de Magüi Mira ha ido ligada, desde aquella época, a la evolución del personaje de Molly Bloom, que ahora llega al Teatro de las Esquinas. "Este papel nace del último capítulo de 'Ulises'. En Europa ya se hacía, pero en España el primero en trasladarlo al teatro fue Sanchis Sinisterra", explica Mira, que subraya las diferencias de esta nueva versión, que ella misma ha diseñado junto a Marta Torres, con la que interpretó en los 80: "Es un capítulo muy largo (el de 'Ulises'), de 24.000 palabras, que se reducen a 7.400, un tercio del total. Todo lo que sale por mi boca, por mis ojos y por mis tripas está escrito por Joyce. Sin embargo, no son las mismas palabras que dije en su momento, ahora es una nueva dramaturgia".

Una evolución que viene marcada, según la dramaturga, por el mantenimiento a lo largo del tiempo de las mismas connotaciones sociales que viven las mujeres. "Creo sinceramente que Joyce se pasó una parte de su existencia preguntándose lo que era una mujer, y en este último capítulo intentó hacerles justicia. La situación ahora es exactamente la misma, y esta Molly Bloom es la Molly de hoy", subraya la artista.

En cuanto a su otra producción, 'Adictos', Magüi Mira asegura estar "orgullosísima" de ella, definiéndola como "una reflexión muy interesante sobre la adicción y la desinformación", con un texto "muy brillante" de Daniel Dicenta y Juanma Gómez y con el trabajo de tres actrices "geniales": Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich.

Aragón, una experiencia vital

Estas dos actuaciones serán muy emotivas para la actriz valenciana, ya que Aragón marcó un antes y un después en su vida, no solo a nivel profesional, sino especialmente en el plano personal. "Tengo una hija, Clara Sanchis, aragonesa. Cuando viví en Teruel empecé a entender lo que era ser mujer. Nunca olvidaré esa experiencia vital", cuenta Mira, a la par que rememora sus conversaciones, junto a Sanchis Sinisterra, con José Antonio Labordeta, Juana de Grandes o Jiménez Losantos. "En aquellos fines de semana descubrí el gran placer de conversar", señala.

Ahora, la artista regresa a esa tierra que tanto quiere con esta doble función. 'Adictos', por un lado, se representa en el Principal jueves, viernes y sábado, a las 20.00 horas, y el domingo a las 19.00, con un precio que oscila entre los 5 y los 25 euros. 'Magüimira Mollybloom', por su parte, se escenifica en las Esquinas viernes y sábado desde las 20.30 horas, con un precio que va desde los 15 a los 20 euros.