Los Premios Feroz siguen calentando su llegada a Zaragoza, donde se celebrarán por segundo año consecutivo el próximo 28 de enero. Con ese motivo, los premios llevan varias semanas calentando motores, con exposiciones como la del Paseo Independencia, además de charlas y coloquios con algunos protagonistas, tanto de ediciones anteriores como de esta próxima. En ese sentido, este viernes ha sido el turno de 'No me gusta conducir', una producción de TNT que parte como una de las favoritas a mejor comedia. Además de dicha nominación, el proyecto de Borja Cobeaga tiene otras tres nominaciones: mejor actor protagonista (Juan Diego Botto), mejor actriz de reparto (Leonor Watling) y mejor actor de reparto (David Lorente).

Precisamente, Borja Cobeaga y Leonor Watling han protagonizado un coloquio en torno a la emotiva comedia, celebrado en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. De forma previa a la charla, y para poner en situación a la gran cantidad de público que ha asistido, se han ofrecido los dos primeros episodios completos de la serie. En ella, se cuenta la historia de Pablo (Juan Diego Botto), un hombre de 42 años y recién separado que se quiere sacar el carnet de conducir. A partir de ahí, el guion se desarrolla con tramas que generan situaciones de lo más rocambolescas.

Una serie que nace de una experiencia personal

En declaraciones a este diario, Borja Cobeaga, guionista y creador de la serie, ha asegurado que la idea nace de una experiencia personal: «Me saqué el carnet a esa edad. En un principio, no lo veía como algo para llevar a un guion, pero conforme escuchaba algunas experiencias de la gente, como el que destroza el coche de la autoescuela o la que decía que se lo había sacado a la quinta, me di cuenta de que era algo muy común con lo que el público se iba a identificar fácilmente». En cualquier caso, el cineasta ha apostillado que en el guion, como es lógico, «acabas exagerando todo», aunque sí aseveraba que «todas las escenas tienen conexión con algo que me ha pasado».

Leonor Watling, por su parte, se ha mostrado muy orgullosa de un papel (Iria, ex mujer de Pablo) que, por otra parte, le ha permitido estar nominada a los Feroz. «Lo divertido de los personajes de comedia es que lo pasan muy mal», ha reconocido a este diario entre risas. No obstante, Watling ha resaltado que 'No me gusta conducir' es una serie que «no está en los gags, sino en las situaciones, que no están muy alejadas de la vida real».

Por otro lado, este sábado, a las 19.00 horas, se llevará a cabo un encuentro especial con Javier Calvo y Javier Ambrossi, mientras que el lunes será el turno de Ricardo Gómez y Claudia Salas, que desvelarán los secretos de la serie 'La ruta', otra de las nominadas para los Feroz 2023.