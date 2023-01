A cuerpo de rey

Con motivo de cumplirse los veinticinco años de la remodelación del castillo de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, el rey Felipe VI ha vuelto a visitar nuestro Parlamento, tal y como ya hiciera en anteriores y escogidas ocasiones.

Para agasajarle, nuestros diputados compartieron con el monarca un cóctel en cuyos platos destacaban los productos de la tierra: quesos de Tronchón y de Benabarre, cerveza Ámbar Azahar, chardonnays del Somontano, garnachas de Calatayud, jamón de Teruel, borrajas, longaniza, ternasco… Recordándome ese tan aragonés menú al capítulo en el que el muy ingenioso Pedro Saputo, aquel genial personaje nacido en el siglo XIX de la pluma de Braulio Foz, sugería a su rey una variada receta de exquisiteces procedentes de Aragón, a fin de enriquecer su mesa.

«Veo que Su Majestad –le decía al monarca nuestro Pedro Saputo–, no come pan de Huesca ni de Andorra. «Pues no», le reconocía el rey. «Pues yo sí. Y veo que Su Majestad tampoco come el carnero de Monegros». «Pues no», volvía a admitir el rey. «Pues yo sí. Y Su Majestad tampoco come las truchas del Cinca o del río Troncedo». «Pues no», se extrañaba de nuevo el monarca. «Pues yo sí –continuaba Saputo–. Y veo que Su Majestad tampoco come los nabos montañeses o de Mainar ni el cardo ni la escarola de Alcañiz…» Y así, maravillando al rey y abriéndole el apetito, Saputo continuaba citando «el queso de Tronchón, el aceite de Fornos, las uvas de Ráfales, las cerezas de Monzón y de Torre del Conde, los higos de Maella, las granadas de Fraga, la aceituna negra y curada de la Tierra Baja…» Concluyendo su exposición culinaria con una sentencia filosófica que tuvo que conmover al monarca: «En Aragón, Majestad, todo está a un nivel, la excelencia de los frutos de la tierra y la excelencia de los corazones de sus naturales para amar a su rey, y la lealtad de sus pechos para defender su corona».

Como ocurre con El Quijote de Miguel de Cervantes, La vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz, ambientada en el Aragón y en la corte española del siglo XVII, ofrece infinidad de citas y aplicaciones, como estas recomendaciones de sana cocina con que Saputo ilustraba a su rey, invitándole a probar similares ingredientes y platos a los que las actuales Cortes sirvieron a Felipe VI. Y es que en Aragón se come a cuerpo de rey…