Un total de 33 kilómetros unían varias discotecas en el área metropolitana de Valencia durante finales de los 80 y la primera mitad de los 90. Una época que fue heredera de la movida valenciana y que mediáticamente fue conocida como la Ruta del Bakalao. Ahora, tres décadas después, Atresplayer recupera su historia en una serie de ocho capítulos, 'La ruta', que se ha presentado como una de las grandes aspirantes para los próximos Premios Feroz, que se celebrarán en Zaragoza este 28 de enero. Tanto es así, que la producción es la serie con más nominaciones, hasta seis, entre las que se incluyen la de Mejor serie dramática, Mejor guion original, Mejor actor protagonista (Àlex Monner), Mejor actriz protagonista (Claudia Salas), Mejor actor de reparto (Ricardo Gómez) y Mejor actriz de reparto (Elisabet Casanovas).

Este lunes, en la Luis Galve y con motivo de la preparación de los Feroz 2023, Claudia Salas y Ricardo Gómez, ambos nominados, protagonizaron un coloquio sobre la serie, tras la proyección de su primer episodio, en el que estuvieron acompañados por Roberto Marín y Borja Soler–guionistas, también nominados– y Diego del Pozo y Emilio Sánchez, responsables de contenido de Atresplayer. En declaraciones a este diario, tanto Gómez como Salas se han mostrado muy ilusionados de cara a la gala del próximo día 28, la cual se celebra en una ciudad, Zaragoza, que despierta sentimientos dispares en los protagonistas. Y es que mientras que para Salas, como ella misma ha reconocido, era su «primera vez» en la capital aragonesa, Gómez sí ha tenido una relación más cercana, sobre todo a raíz de su participación con la actriz zaragozana Elena Rivera en 'Cuéntame'.

En cuanto a la serie, ambos actores coinciden en la importancia de la documentación y la información para interpretar «de forma justa» una época que no vivieron. «Era una sociedad diferente en la que se pensaba diferente, y es algo que no se debe prejuzgar con los ojos de hoy. Se necesita mucho trabajo de campo», ha explicado Claudia Salas, que saltó a la fama por su papel de Rebeca en 'Élite' (Netflix).

Ricardo Gómez, por su parte, ha admitido entre risas que ya le ha tocado «alguna que otra vez» documentarse sobre series de otras épocas, y que el secreto reside en una exhaustiva formación: «Hay que recopilar mucha información sobre cómo eran las cosas, sobre el entorno del personaje, y luego contrastar todo eso con el guion, para ver qué le pasa en concreto».

Asimismo, los dos actores han señalado que no conocían demasiado sobre la Ruta del Bakalao, «más allá de lo que imagino que sabrá cualquier chaval de mi edad», como ha resaltado Gómez. En ese sentido, Claudia Salas aseguraba que, en comparación con lo que podían conocer, al estudiar a su personaje «vas abriendo cajones que no tienen fondo», por lo que su intención siempre ha sido la de «hacer justicia a lo que fue la ruta, y que la gente limpie un poco su imagen sobre ella». Algo en lo que coincide el actor madrileño, quien dice que, «cuando buceas», «te das cuenta que mucho de lo que se cuenta fue más la resaca del movimiento que el propio movimiento».

Temas originales

En cualquier caso, ambos han subrayado su «ilusión» por haber podido participar en el proyecto. Un producto con un tema original con el que las plataformas se permiten arriesgar, algo que no sucedía hace unos años. «Cuando haces una serie, creo que es muy importante conocer cuál es su finalidad. Es estupendo que existan series para toda la familia, pero sería un problema que todas fueran de esa índole», expone Gómez, que añade: «Hay que entender cuando quieres hacer una serie que guste a mucha gente y cuando quieres hacer algo para un público más reducido. Se están produciendo series arriesgadas, que mucha gente no se atrevía a hacer antes por pensar que no iban a interesar, y ahora se está demostrando que esos temas sí interesan».

Por otra parte, con el coloquio de esta tarde, los Feroz han concluido los actos previos a la gala, que ya espera impaciente su celebración, por segundo año consecutivo, en Zaragoza.