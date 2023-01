Una nueva versión teatral de 'Las guerras de nuestros antepasados' (la novela de Delibes publicada en 1975) aterriza de jueves a domingo en el Principal para lanzar un claro alegato contra la violencia de la naturaleza humana. Un grito atronador frente al disparate de las guerras que se encargarán de lanzar los actores Carmelo Gómez y Miguel Hermoso. El texto de Delibes regresa al teatro gracias a la adaptación de Eduardo Galán y bajo la dirección del argentino Claudio Tolcachir. Las funciones se representarán de jueves a sábado a las 20.00 horas, mientras que la del domingo comenzará a las 19.00 horas.

La producción llega además con el aliciente añadido de que esta podría ser la última oportunidad de ver sobre las tablas a unos de los grandes actores españoles de los últimos años. Carmelo Gómez sorprendió hace dos meses, en el estreno de la obra en Avilés, con unas declaraciones en las que sopesaba retirarse tras interpretar a Pacífico Pérez, el personaje creado por Delibes. «Lo mejor de la carrera de un actor es saber cuándo se tiene que largar y yo ya tengo unos añazos», dijo entonces. Este miércoles, en la presentación celebrada en el Teatro Princial, el actor no ha aclarado del todo su decisión, dejando la puerta abierta a nuevos proyectos: «Esto me gusta mucho, así que dejaré que me lleve la corriente».

Alejado del cine desde hace años, lo que sí tiene claro Gómez es que solo hará los proyectos que le apasionen realmente. «Ahora hay más series que cine y series no quiero hacer; no me interesan nada y no creo que articulen un mensaje pensando en los demás», ha aseverado el actor leonés.

Esta nueva adaptación teatral es la tercera que se realiza del libro de Delibes. Como ha recordado el gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo, las dos anteriores también desembarcaron en el Principal. «La primera llegó en los 90 de la mano de José Sacristán y la segunda en 2004, con Manuel Galiana como protagonista», ha apuntado Turmo. Esa primera versión estuvo refrendada por el propio Delibes y la que desembarca ahora en Zaragoza dista en cierta forma de ella. «Sé que en esa adaptación había mucha literatura. Esta versión es diferente porque el teatro tiene que despojarse a veces de la palabra para recuperar su esencia y dar protagonismo al silencio y la acción», ha explicado Gómez, que ha añadido que la obra reivindica «la tradición oral de contar cuentos»: «Al final, lo que hacemos es encadenar una serie de relatos para crear una producción muy amena».

La palabra frente a la guerra

Como ha señalado la vicealcaldesa Sara Fernández, presente también en la rueda de prensa, esta versión adaptada por Eduardo Galán desembarca con un tema «más vigente que nunca» debido a la guerra de Ucrania. «Creo que seguimos teniendo ese impulso hacia la violencia y lo que propone Delibes ante ello es la palabra», ha comentado en este sentido Hermoso, que ha lamentado que las guerras se siguen fabricando «de arriba a abajo»: «Fueron las élites las que convirtieron en soldados a nuestros abuelos».

'Las guerras de nuestros antepasados' se articula en torno a una sucesión de diálogos entre dos personajes en la que, a lo largo de siete noches, el recluso Pacífico Pérez va recordando su vida a partir del interrogatorio preparado por el Dr. Burgueño, médico del sanatorio penitenciario donde está internado. A pesar de ser un hombre sensible, «bondadoso y empático», Pacífico parece haber cometido un crimen. La obra enfila así el camino hacia el 'thriller' porque deberá descubrir si el protagonista es realmente un asesino. «Es un 'thriller' que se sumerge en las contradicciones del ser humano, pero también una historia rural y una historia de amor pasional», ha subrayado Gómez, quien ha apuntado que esta obra le toca «de cerca»: «Yo viví la violencia en mi pueblo, también el 'bullying' , y conozco el campo y el amor a la naturaleza».

La obra, una producción de Pentación y Secuencia 3, llega a Zaragoza tras su estreno en Avilés y antes de que desembarque muy pronto en Madrid. La venta de entradas (a un precio de entre 5 y 25 euros) está avanzando a muy buen ritmo y ya quedan pocas localidades paras las cuatro funciones.