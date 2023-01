Los libros aragoneses de Domingo Buesa: 'Del revés', una experiencia en la Huesca nevada

El Instituto de Estudios Altoaragoneses tiene la buena costumbre, desde hace 17 años de felicitar el Nuevo Año editando una publicación en la que se incluye un texto inédito de un autor aragonés, que contribuye con su aportación a crear una colección titulada Letras de Año Nuevo y que, al cabo de esos años, se ha convertido en un interesante escaparate del hacer literario de muchos escritores, la mayoría –no me resisto a decirlo– de origen altoaragonés y dedicados a presentar en el oficio de la palabra los paisajes y las gentes de cualquier rincón de la provincia de Huesca. Es una colección que tiene sus orígenes en aquellos momentos del año 2005 en los que el Instituto de Estudios Altoaragoneses se planteó, de la mano de su director Fernando Alvira y del que sería responsable de la colección José Ángel Sánchez, la conveniencia de potenciar la creación literaria incorporándola a las actividades de un centro muy volcado al mundo de la historia y del arte.

En ese momento, surge una serie que debemos de agradecer al profesor Alvira, hoy vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes, y al profesor Sánchez, los dos de ese centro tan importante en la historia de Aragón como es la Escuela del Magisterio de Huesca. Y dicho esto, no puede quedar al margen nuestra gratitud al director actual y también académico, Alberto Sabio, a quien debemos la pervivencia y potenciamiento de esta brillante apuesta por la literatura desde la sede del Instituto que él lidera con eficacia.

La incorporación de Lourdes Aso Torralba

Explicado el marco general de esta singular costumbre, que debería extenderse a otras instituciones, conviene recordar que en ella han colaborado desde Carlos Castán (2005) a Emilia Blue, que hizo el del año 2021, pasando por Luzía Dueso, Ismael Grasa, Oscar Sipán, Sánchez Vallés, Cristina Grande, Miguel Carcasona, Severino Pallaruelo, Chuzé I Nabarro, Angélica Morales, Ramón Acín, Victor Juan, Sandra Araguás, Marta Armingol y Domingo Buesa. A ellos se suma este año Lourdes Aso Torralba, de Castiello de Jaca, varias veces premiada y autora de interesantes novelas como 'Cantavieja' y algún libro infantil como 'Berto, el pensamiento y el resto' en el año 2019.

Su incorporación se hace con un texto corto que titula Del revés, que relata un hecho muy simple, casi banal. Se trata quizás de un juego intelectual, el atreverse a pedir a un objeto inanimado –en realidad un muñeco que quiere ser un monje japonés– que la vida le dé un giro y se ponga todo del revés, pasando de lo agobiante a lo deseable. Y lo sigue siendo cuando esta petición se cumple y el esperanzado joven se encuentre con que hay muchas cosas del revés, comenzando por su cabeza o sus brazos.

Relato apasionante

Y no les puedo contar más de esta historia que sucede en Huesca en los días de la Navidad con nieve incluida, que aparece y desaparece con tal rapidez que es un enigma. El relato es apasionante, en sus páginas se muestra la fuerza que sacan los seres humanos cuando se enfrentan a lo que no conocen, a lo que no saben, en aquellos momentos en los que lo importante es gritar tan fuerte que se pongan a tocar las campanas de la catedral o de la iglesia de San Lorenzo de Huesca.

La verdad es que Lourdes Aso ha logrado escribir un magnífico relato, tan hermoso como intenso. El lenguaje es muy rico en sugerencias, sobre todo cuando tiene que plantear una visión llena de humor en medio de un drama que coloca al límite de su sagacidad a un atribulado trabajador oscense que tiene que aprender incluso a andar del revés. Todo ello en 69 páginas con fotografías de Ana Benedicto. Se lee con rapidez, pero las reflexiones que provoca son bastantes largas en el tiempo, en el tiempo del lector que se enfrenta a una aventura tan irreal como atrayente.

‘DEL REVÉS’

Lourdes Aso Torralba

Instituto de Estudios Altoaragoneses

69 páginas