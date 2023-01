Pecker: "Un poema da la libertad de no atar los versos a una melodía"

La poesía y la música son dos artes que, si bien no siempre transitan por los mismos derroteros, comparten múltiples paralelismos en cuanto a creación y belleza se refiere. Un buen ejemplo de ello es Raúl Usieto, más conocido por su nombre artístico, Pecker. Y es que el músico oscense publica este viernes su octavo álbum de estudio, 'Peso pluma', fiel a su esencia que se desliza desde los sonidos pop hacia otros géneros y actitudes, en constante armonía con su otra pasión: la poesía.

En ese sentido, Pecker presentó a finales del pasado año su primer libro, el poemario 'Un vuelo sin la mecánica adecuada' (Pregunta), con el cual admite sentirse "liberado". "Me propuse escribir un poema al día durante tres meses, y descubrí la libertad que suponía que los versos no estuviesen atados a una melodía", explica. Una suerte de oasis que, en cualquier caso, no le separó del cometido con el que lleva deslumbrando las dos últimas décadas, la música. "Con los poemas soy mucho más Raúl Usieto. Me desnudo porque mis emociones aparecen sin adornos, y en las canciones trabajo más la autoficción", señala el oscense.

Así, 'Peso pluma' nace unido, por motivos obvios, a su creación poética. Disco y poemario, si no siameses, se pueden considerar hermanos mellizos, en una relación premeditada por el propio Pecker. "En el libro aparecen las letras de los nueve temas del álbum, por eso quería publicarlo primero, para que la gente imaginase cuál de los 59 poemas iba a ser canción", cuenta a este diario, tan solo unas horas antes de que sus seguidores salgan de dudas. Al menos, de los cinco sencillos que faltan por conocerse, pues los cuatro primeros temas del nuevo disco ya han sido publicados ('A los ojos, radiante'; 'Diente de león'; 'Cisne negro', y 'El viaje de Lone Star').

Al igual que sucediese con 'El incendio perfecto', su anterior álbum, 'Peso pluma' va a ver la luz gracias a una campaña de crowfounding. Una decisión arriesgada que, a la larga, está siendo muy gratificante para el oscense. "Con el anterior disco decidí saltar al vacío, abandonar los despachos y las oficinas y crear un vínculo directo con las personas que realmente me querían escuchar", expone Pecker, que añade: "Con esto consigo eliminar, por decirlo de algún modo, a los intermediarios. Es una fórmula que me permite libertad absoluta en todos los sentidos, y que, pese a que conlleva muchísimo más trabajo, las recompensas vienen directas".

De esta forma, dice el artista, ha podido "volver a trabajar con el equipo humano que yo quería", con Ramiro Nieto (batería de Zahara, Sidecars...) en la producción, donde es "un grandísimo talento a descubrir"; Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), en los teclados; Víctor Pescador (de Ángel Stanich), a la guitarra, y Chema Moreno (Nena Daconte) al bajo. En total, siete temas individuales y dos colaboraciones, con el propio Víctor Cabezuelo y con el cantautor mexicano Pehuenche –en un tema, 'La fuerza de mi gravedad', que se escuchará por primera vez el viernes–. "Son dos colaboraciones maravillosas", asegura Pecker.

En directo

En cuanto a la presentación del nuevo disco en directo, el próximo 1 de febrero se estrenará en la sala Siroco de Madrid, para aterrizar dos días después en Zaragoza, con un concierto en La lata de bombillas. "No sabemos cuál será el resultado, pero sí percibo la novedad de tener canciones preciosas. Habrá diferencias entre las grabaciones en el estudio y el directo, pero no creo que exista el concepto de canción original, pues tienen personalidad propia en cada momento", subraya el cantante aragonés.

Sea como fuere, ha llegado el turno de recoger los frutos de varios años de trabajo, tras un proceso que Pecker define como "realmente largo", pero con una puesta a punto "ilusionante". Ahora, y pese a que el lanzamiento del nuevo disco le "absorbe por completo", el artista asevera estar "deseando que pase todo, relajarme y disfrutar de los conciertos, para después volver a crear, uno de los momentos más satisfactorios de la profesión".