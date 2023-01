El «militar fanfarrón» Miles será el protagonista sobre las tablas del Teatro Principal durante el puente de San Valero. Y es que desde este viernes hasta el próximo lunes Carlos Sobera llega al coliseo zaragozano más importante con 'Miles Gloriosus', una adaptación de Antonio Prieto de la comedia original de Plauto, dramaturgo romano de los siglos III y II aC. En ella, Sobera representará a Miles, un militar narcisista y obsesionado por el sexo al que su entorno decide darle un escarmiento. La función se ha presentado este jueves en el Principal, en un acto que ha contado con la presencia del propio actor vasco, acompañado de Elisa Matilla y Ángel Pardo, miembros del reparto; la vicealcaldesa, Sara Fernández, y el gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo.

Precisamente, Turmo ha querido incidir en la relevancia del regreso de Sobera a las tablas zaragozanas, tras 34 años sin actuar en el Teatro Principal. Y lo hace, además, con una comedia escrita hace 2.500 años que, según el gerente, «no ha perdido ni vigencia ni actualidad». En esa línea, Carlos Sobera ha subrayado que las únicas variaciones responden «a la forma de hacer humor», pues, en esencia, «las tramas son las mismas que escribió Plauto». Unas secuencias que, asegura, «dibujan al ser humano a la perfección», ya que serían extrapolables «al comportamiento humano en el Paleolítico y al de dentro de 3.500 años».

Importancia del público

No serán las tramas las únicas peculiaridades de un espectáculo que contará, además, con la participación del público. «Respetando siempre el texto de Plauto, los actores bajamos al patio de butacas como parte del show», ha explicado Sobera, quien ha querido añadir que no es necesario que nadie «se acongoje», pues la participación del público no será en ningún caso activa ni avergonzante.

Un público, el zaragozano y el aragonés, al que los tres actores se han referido como «especial». «La respuesta del público de Aragón es la que suele dar después el resto de España. Si algo no funciona en Zaragoza, no suele funcionar en ningún otro sitio», ha señalado Sobera. Del mismo modo, tanto el vasco como sus compañeros de reparto se han detenido en elogiar el escenario sobre el que van a representar 'Miles Gloriosus', un Teatro Principal que se puede considerar «una de las joyas de España, tanto por su arquitectura como por su historia». Así, el reparto espera que los zaragozanos «se diviertan muchísimo» con una comedia que ya ha triunfado en el Festival de Mérida.

Bajo la dirección de Pep Antón Gómez, 'Miles Gloriosus' se representa en el Principal viernes y sábado, a las 20.00 horas, y estos próximos domingo, 29, y lunes, 30, desde las 19.00 horas. Las pocas entradas que quedan disponibles se pueden adquirir tanto en web como en taquillas, con un precio que oscila entre los 5 y los 30 euros.