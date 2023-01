La artista Susana Reberdito expone estos días su última colección en Zaragoza. La galería de arte Carmen Terreros (calle San Félix) acoge la muestra 'Mar de fondo', compuesta por paisajes en óleo sobre lienzo de reciente creación. «El paisaje es un tema recurrente en mi vida, al que vuelvo una y otra vez porque me motiva a trabajar», explica la artista.

En la exposición se pueden ver desde piezas de no más de 30 centímetros hasta otras que superan los dos metros. Reberdito, que es pintora de estudio, plasma en ellas un paisaje del recuerdo. La artista confiesa cómo su faceta de historiadora del arte influye en sus creaciones. «La faceta de historiadora lo que me ha dado es muchas cosas que ver. He visto quizá mucho. Y eso, quieras que no, te influye y te hace reflexionar», asegura.

Natural de San Sebastián, Susana Saéz-Díez Reberdito lleva varias décadas viviendo en Alemania. Aunque se considera expresionista, hay algo en su obra que la diferencia de la corriente alemana. «Con el colorido me he distanciado en cierta forma de ellos. No puedes decir que la obra tenga una influencia alemana», reflexiona la artista.

22 piezas del año 2021

La colección 'Mar de fondo' la componen 22 piezas que Reberdito desarrolló en 2021, con el mar como punto de partida. Predominan los azules en diversas tonalidades pero también hay un elenco de rosas y naranjas. «Como tema de partida es el mar o la violencia de la tempestad en el mar», señala.

Todas estas obras han sido creadas durante la pandemia, episodio que también está reflejado en los cuadros. «La amenaza de algo que no conoces, que está fuera, está reflejada en estos cuadros que tienen como una ventana enmarcada. Significa que quiero mirar esa amenaza protegida desde casa». La exposición se podrá visitar hasta el 17 de marzo.