La de este sábado no era una tarde cualquiera, y los zaragozanos eran conscientes de ello. Y es que, además de la evidente repercusión mediática que suscita traer un evento como los Premios Feroz a la capital aragonesa, la previa de la gala ha dado la oportunidad a mucha gente –sobre todo, adolescentes– de poder saludar y ver de cerca a sus ídolos. Y eso que el día no ha acompañado, con una sensación térmica que descendía por momentos y un cierzo que se encargaba de mantener despierto a todo el que se acercaba.

Un fenómeno fan, con todas sus letras, que han representado a la perfección, por ejemplo, cuatro jóvenes de 17 años que aguardaron a las puertas de la Multiusos desde las 10.00 horas hasta las 18.30, hora en la que, aproximadamente, estos han empezado a desfilar.

Además, demostrando la importancia de los Feroz, no solo en el corto plazo, sino en el futuro al que el público pudo observar de cerca. Aunque, eso sí, sin olvidar el pasado. «Queríamos ver a muchos, desde Anna Castillo a Pedro Almodóvar», ha comentado una de ellas. O Guillermo, un zaragozano de 33 años, residente en Barcelona, que aprovechó el fin de semana en su ciudad natal para ir a conocer a la que ha sido su «referente desde los 90», Emma Suárez. Otras, como Cristina, no tuvieron tanta suerte. «He venido a ver si podía hacerme una foto con Miguel Herrán, pero no ha habido manera», se ha lamentado.

Sea como fuere, los Feroz no han dejado indiferente a nadie, desde los citados fans hasta la prensa, con más de 140 medios acreditados para la ocasión. Una cifra significativamente mayor que la del pasado año, un hecho al que, por motivos obvios, ha ayudado el fin de las restricciones. Así, ya desde las 18.00 horas, poco antes de que los protagonistas empezasen a desfilar por la alfombra roja, el ambiente que se ha respirado en las entrañas del Auditorio era esencialmente festivo, como no podía ser de otro modo.

Los encargados de abrir la lata han sido los actores de 'Élite', actuales y pasados, como Mina El Hammami, una de las primeras estrellas en desfilar, que ha reconocido su entusiasmo por la capital aragonesa, aunque no era ajena a las condiciones meteorológicas. «Me encanta Zaragoza, pero hace mucho frío», ha señalado entre risas.

Los aragoneses, foco de atención

Los artistas aragoneses fueron otro de los principales focos de atención. Pilar Palomero ha encabezado una minidelegación que completaban la jovencísima Carla Quílez y Ángela Cervantes, sus dos protagonistas en 'La maternal', una de las películas del año. «Estamos con nervios, pero las tres juntas», afirmaba antes de pasar al salón donde se celebró la gala. En esa línea, la actriz zaragozana Elena Rivera se ha mostrado orgullosa de sus raíces, ya que aseguraba estar «sacando pecho» por poder recibir un evento de estas características en su ciudad natal. La guionista Isabel Peña, acompañada de Rodrigo Sorogoyen, o Paula Ortiz han sido otras de las representantes del cine aragonés en la alfombra de los Feroz.

El flamante Feroz de Honor, Pedro Almodóvar, también se ha dejado ver en los prolegómenos de una gala que tampoco han querido perderse las autoridades políticas nacionales y locales, con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, y Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, por un lado; y el alcalde Azcón y la vicealcaldesa Fernández, por otro.

En cualquier caso, no ha sido el cine el único protagonista de la alfombra roja. Buenos ejemplos de ello fueron el dúo Amaral o la Terremoto de Alcorcón, icónica vedette. Una tarde larga y emotiva que culmina con una no menos emocionante gala, retransmitida de principio a fin en el canal de YouTube de los Premios Feroz. Unos galardones que no descartan, comprobado su éxito nuevamente, repetir en 2024. Invitados están.