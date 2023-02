El Zombie Sounds Fest regresa a las salas de Zaragoza entre los meses de febrero y junio. Su tercera edición traerá a la capital aragonesa un ciclo de conciertos con sonidos poco habituales en la apreciación musical cotidiana; desde el Soul y el Rockabilly hasta el Power Pop o el Punk. Todo con el objetivo de mantener viva la llama del Rock’n Roll y tratar de desprender al público de la línea comercial de la música contemporánea. Las salas anfitrionas que albergarán los conciertos serán tanto la Sala Zeta como La Casa del Loco. El primer concierto será hoy viernes 3 de febrero a las 21:00h en la Casa del Loco, y se compondrá de un combate melódico entre las bandas de Power Pop Speedways y For Sale.

La idea del festival pertenece a Chema Fernández, director de Antípodas Producciones. El proyecto comenzó a finales de 2019 y, según Fernández, “queríamos volver a las raíces del Rock ya no solo como música, sino como filosofía. Una manera de recordar que aquí estamos nosotros”. Su primera edición tenía prevista la salida para el 20 de marzo de 2020. Pero debido a la pandemia, el evento se acabó retrasando dos años más tarde y vio la luz el 3 de abril de 2022.

"El Rock es una actitud de vivir la vida bien, como si fueras siempre joven"

Fernández comentó que, a pesar de los efectos de la pandemia, “tuvimos muchas propuestas para la vuelta de 2022, tanto locales como extranjeras. El público tenía muchas ganas de volver a las salas y hubo buenas recepciones entre todas las generaciones: desde los veinteañeros hasta los más mayores”. En vista del recibimiento, Fernández y su grupo decidieron ampliar el horizonte cultural y ofrecer conciertos también durante días más atípicos como un lunes o un miércoles. Por lo que las dos primeras ediciones arraigaron con propiedad en Zaragoza.

No obstante, el director de Antípodas afirma que todavía queda mucho trabajo que hacer, pero que el proyecto tiene claro el objetivo de llenar de nuevo las salas de Zaragoza. Con respecto al choque habitual entre la música comercial y la alternativa, Fernández declaró que son estilos muy diferentes y no deben contraponerse. “Que no entiendas los géneros comerciales no significa que no los puedas respetar. Debe haber contenido para todos los públicos y apoyar a todas las partes. Todos tienen derecho a disfrutar, en especial la gente que apuesta por las ‘cosas raras’ y los géneros alternativos”, continuó.

Una vez celebrado el primer concierto, el resto de la programación se distribuirá de la siguiente manera: Todos los conciertos serán en la Sala Zeta excepto (*) en La Casa del Loco. Los precios son de 12 euros con excepción del 9 de marzo (15 euros), 25 de marzo (10 euros) y 27 de mayo (20 euros).

Durante el mes de febrero también acudirá a la capital aragonesa el cantante Mitch Polzak, el 9 de febrero a las 21:00h. Polzak es una de las figuras más sólidas del Rockabilly en los EE.UU. al que también le gusta hacer incursiones en la música Country. El 22 de febrero se contará con la presencia de las bandas Teenage Bottlerocket y Big Head Down, herederos espirituales de Ramones y Green Day respectivamente. Para cerrar el mes, acudirá el jueves 23 The Mocks, una banda jovencísima que está arrasando en la escena Mod europea.

El 4 de marzo la Sala Zeta tendrá una cita con Kurt Baker, el príncipe del Power Pop. Seguido del 9 de marzo con el concierto conjunto de The Lyres, leyendas del Garage Rock norteamericano, junto a sus almas gemelas de Valencia: Wau y los ARRRGHS. La temporada de marzo terminará el día 25 de la mano de Los Modos, un trío zaragozano de Mod-Power Pop; y Los 4 Señores, veteranos de Barcelona en el Beat-Rhythm and Blues.

La apertura en abril vendrá el día 5 protagonizada por el joven francés Ian Kay, junto a su banda de Garage-Beat. Mientras que el lunes 20 asistirán Th’Losing Streaks, una banda que toca Garage de la manera más rockera y punk que se pueda imaginar, como si se tratasen de un cañón.

Mayo contará con un ambiente de Rock más clásico, por medio de tres iconos representativos de la rama. En primer lugar, la figura pionera del Rhythm and Blues J. Teixi Band el día 12; seguido de Jason Ringenberg con su Country-Rock de los años 80 para el día 26 y, por último, José Ignacio Lapido(*) el día 27. Considerado como uno de los mejores compositores de Rock a nivel nacional, presentará su nuevo disco ‘A primera sangre’, calificada como una obra maestra de Rock clásico y letras profundas.

El festival se despedirá en junio con Les Lullies, los chicos malos del Punk francés, para el día 17 y con Kate Clover, la nueva cara femenina del Punk californiano, el día 29. Apodada como ‘La nueva Blondie’ tanto por su imagen como por la frescura de sus canciones guitarreras y directas.

El precio de las entradas del festival será de 12 euros y podrán adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma ‘LocalEntradas.com’, a excepción de los conciertos del 22 de febrero (‘HFMNCrew.com’) y el 12 de mayo (‘AragonTickets.com’).