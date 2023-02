Ángel Petisme: "El analfabetismo emocional es la enfermedad de nuestro tiempo"

Ángel Petisme acaba de publicar 'El desierto avanza' (editorial Los libros del gato negro) una antología de su obra poética en la que cartografía su infancia, sus paisajes, el amor, sus amigos y sus «idealizadas» raíces aragonesas. El cantautor y poeta bilbilitano ha realizado un arduo trabajo de selección porque ha condensado 45 años de trayectoria poética y 30 libros publicados desde 1976.

–¿Por qué esta antología ahora? ¿Mira más por el retrovisor últimamente?

–Este libro era también para festejar la edición del libro disco 'Cierzo' de hace 25 años. Debería haber salido en primavera del año pasado y acompañar al nuevo 'Cierzo 25 aniversario'. Por temas ajenos se ha ido retrasando. Cuando estás en la prórroga, miras de vez en cuando al marcador para saber lo que te queda de partido. Ya no hay retrovisores ni espejismos sólo una verdad: eres mortal y estás solo. Si bien, como decía Saramago, somos lo que recordamos. Sin memoria y sin cultura somos esclavos, no sabemos vivir, estamos perdidos. No podemos saborear los alimentos, leer, acudir a un cine o un concierto, entregarnos a otras pieles, en definitiva: amar.

–¿La pandemia le hizo replantearte las cosas?

–Muchas cosas. Se supone que saldríamos mejorados y fortalecidos de esta prueba y el año pasado, cuando el virus estaba más controlado, estuvimos en puertas de una tercera guerra mundial y tenemos de nuevo la guerra en Europa mientras los partidos neofascistas van ocupando escaños y Gobiernos. No hemos aprendido nada porque el alzheimer, el analfabetismo emocional es la enfermedad de nuestro tiempo. Si acaso yo, que soy tan idiota como cualquier 'homo virus', he decidido ir sin prisas. Vivir despacio pero soñar deprisa. Hay pocas prioridades salvo cuidar a quienes amo.

–¿Qué criterio ha seguido para elegir los poemas?

–El objetivo final era recopilar todos los poemas aragoneses de mis 30 libros. Ahí están la infancia, los paisajes, los amores, las personas, amigos y referentes, el humor, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, los viajes, el cine y finalmente, la muerte. Todos los temas de mi poesía: el amor, el deseo, el sexo y la justicia social tenían como telón de fondo en muchos casos a mi tierra. Esos son los poemas que elegí para esta antología que se lee de esta manera como un libro nuevo, con una versión muy contemporánea. También he añadido un buen montón de inéditos de cuatro libros ya acabados y otro en construcción. Aunque no tengo prisa por publicarlos.

–‘El desierto avanza’. ¿Por qué este título?

–Además de la alusión obvia al cambio climático, me refiero al tiempo en que vivimos. Internet y las redes sociales están mutando nuestras mentes y nos están reprogramando lentamente. Narcisismo, vacuidad, miedo, arrogancia e ignorancia de una sociedad que se jacta de que no ha leído un libro en su vida. Esa es la misma música del fascismo de los años 30 del siglo pasado que sumió al mundo en el caos durante décadas. En España, casi 50 años.

–¿Este poemario es también un viaje a su biografía?

–Sin duda. Este es mi libro más autobiográfico porque abarca desde mis días de infancia en Olvés y luego en Zaragoza tras emigrar mis padres como muchos campesinos, hasta Torrero donde ahora reposan sus restos y los de mis abuelos.

–¿Cuánto le influye el territorio a la hora de escribir?

–Una de las grandezas del carácter aragonés es que somos universales y profundamente individualistas y esto se proyecta en todos los genios que ha dado nuestra tierra. Pero también la dureza y el clima nos hacen tremendamente ingratos y hemos sido los mayores cortadores de cabezas de la historia de España. Aquí nací y me crié hasta que emigré para estudiar. Como aragonés de la diáspora, primero en Madrid y ahora en Barcelona, escribo de ello añorando otro Aragón que no es el de las noticias. Quizás pienso como Ramón J. Sender: la emigración ha idealizado en mí las raíces aragonesas. Por eso a veces me da miedo volver, porque estoy enamorado de Aragón como todo aragonés emigrado.

–¿Se reconoce en los poemas que escribió hace 35 o 40 años?

–Hace 50 años, con doce años, comencé a escribir poesía. Y en 1976 publiqué mis primeros poemas. Me reconozco y acepto en el niño ensimismado que leía a Cervantes, Quevedo o Machado y escribía ya febrilmente, en el adolescente que publicó por primera vez y se enamoró de la obra de Miguel Labordeta y, ahora, que escribo de forma más intermitente. Todos viven en la misma zona del cerebro que llamamos alma o corazón. Me dicen que todos mis libros son coherentes siendo diferentes cada uno.

–También escribe novela pero, ¿la poesía es su amor incondicional?

–Sí. La poesía y la música son mi medio de expresión. Y por otro lado me ha regalado un diccionario secreto e invisible para nombrar el mundo y lo incomprensible.

–¿Para qué sirve la poesía?

–Para sobrevivir, para despegar los pies del suelo. Eso si crees que a esta serie televisiva que llaman vida le falta un episodio y no hay continuidad. Cuando fallan las tarjetas de crédito, todo lo demás es poesía y supervivencia. Buscamos en la poesía las respuestas frente a la incertidumbre. La poesía nos abriga, es la música del alma. Mi abuela me recitaba romances y después me iba a dormir.

–¿Cómo va la novela que tiene entre manos?

–Está casi acabada pero aparcada por un tiempo. Es autoficción en gran parte. Hay varias tramas. Un hombre intenta reconstruirse desde cero en una ciudad nueva. El 'procés' de Cataluña es casi un personaje más. Ahora el cuerpo no me lo pide.

–¿Escribir es una necesidad para usted?

–Cada vez que escribo me ahorro una cita con un psicólogo o psiquiatra. Mis problemas desaparecen o se atenúan cuando me desahogo frente a una página en blanco. Es mágico. Escribir me da vitaminas de vida e ilusión, me mantiene joven, lúcido y alerta ante la vorágine que nos rodea.

–La gira de presentación del disco ‘Cierzo 25 aniversario’ continúa...

–Seguiremos en la brecha todo 2023. Estaremos el 26 de febrero en Cerdanyola, el 1 de abril en Barcelona, después Teruel, Belver de Cinca, Madrid, Bilbao, Valencia, Calamocha. Se está armando una pequeña gira también por Latinoamérica.

–¿Para cuándo un disco con canciones inéditas?

–Estoy con varios proyectos musicales: uno de spoken word y música electrónica en el que llevo trabajando desde 2011. Otro son grandes actrices y actores amigos recitando mis poemas. Y el disco de canciones inéditas versa sobre la memoria civil, personal y colectiva, y lo iré grabando y editando canción por canción con la banda. No me preocupa porque ya están compuestas casi todas.