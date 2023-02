Una aragonesa, en la carrera a los Goya por el mejor sonido

El territorio aragonés estará muy bien representado en la gala de los Goya del próximo sábado. El oscense Carlos Saura acaparará gran parte de los focos al recibir el premio de honor como reconocimiento a toda su trayectoria, pero el talento aragonés brillará con luz propia gracias también al trabajo de Pilar Palomero (nominada a mejor dirección y mejor película por 'La maternal'), Isabel Peña, coguionista de la gran favorita 'As bestas', y 'Labordeta, un hombre sin más', que aspira a llevarse el Goya a mejor documental. Además, la comunidad también estará representada en el apartado técnico gracias a la nominación de la oscense Yasmina Praderas, que opta a llevarse el Goya a mejor sonido por su trabajo en 'As bestas'.

No será la primera vez que Praderas acuda a la gala de los Goya. Ya fue finalista en el año 2020 con 'Quien a hierro mata', del director Paco Plaza. «En esa ocasión no pudo ser. Ojalá este año tengamos más suerte, aunque estar nominados ya es un premio en sí mismo», destaca la oscense, que confía en que 'As bestas', gran favorita en esta edición con 17 candidaturas, le otorgue ese deseado Goya.

Praderas reconoce que este tipo de galardones, más allá de la satisfacción personal, también ayudan a «dar visibilidad» a su trabajo. Ella lo sabe bien porque, además de a los Goya, ha estado nominada en varias ocasiones a los premios Gaudí por filmes como 'Mediterráneo' o 'No matarás'. «Las conexiones son importantes en este sector y una película te puede ir llevando a otra», reconoce la oscense, que ha trabajado en largometrajes tan importantes como 'Tadeo Jones 2' o 'Un monstruo viene a verme'. «En esta última aprendí muchísimo. Fui ayudante de mezclas de Marc Orts, que ha sido como mi gran maestro», indica.

Su trabajo concreto

Si Praderas gana el Goya saldrá a recogerlo junto a Aitor Berenguer y Fabiola Ordoyo, ya que los tres son los responsables de todo el equipo de sonido que trabajó en 'As bestas'. «Cada uno teníamos nuestro cometido. Aitor se encargó del sonido directo recogiendo sobre todo los diálogos de los personajes, Fabiola del diseño de sonido generando los ambientes y los efectos, mientras que yo soy la mezcladora que da forma a todo lo anterior junto a las músicas», explica la oscense, que lleva años especializada en este apartado.

Aunque siempre le había gustado todo lo relacionado con el séptimo arte, Praderas reconoce que fue redirigiendo su trayectoria conforme iba estudiando en la Escuela de Cine de Barcelona. «Para acabar trabajando en películas de un cierto nivel hace falta mucho esfuerzo y dedicación, pero también suerte y participar en un filme que funcione y tenga repercusión», indica la oscense, que reside en Barcelona.

Crear referentes

Su aterrizaje en 'As bestas' llegó de la mano de la productora Arcadia Motion Pictures, con la que ya había trabajado, y de Fabiola Ordoyo, a la que también conocía: «La verdad que ha sido un lujo formar parte de esta película». Ella no será la única aragonesa que aspire a un Goya por 'As bestas', ya que el filme está coguionizado por la zaragozana Isabel Peña. «Me hace muchísima ilusión no ser la única aragonesa», destaca.

La mezcladora de sonido se muestra especialmente satisfecha de optar al galardón porque considera que su ejemplo puede abrir la puerta a que otros jóvenes sigan sus pasos. «Las cosas empiezan a cambiar últimamente, pero este sector sigue estando muy masculinizado. Todo lo que sea crear referentes creo que es muy positivo», concluye Praderas.

Su nominación también sirve para reivindicar la importancia de los profesionales técnicos para que una película llegue a buen puerto.