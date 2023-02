Crítica de Javier Lahoz de 'Los años del silencio': Encrucijada de odios

Álvaro Arbina escribe con la determinación de alguien que siempre sabe hacia dónde se dirige. Y una vez que ha llegado al sitio señalado, se zambulle en el horror, lo depura y le extrae lo que queda de belleza. Deduzco que posee el sublime don de poner atención cuando escucha y que hace germinar lo escuchado, hasta que explota y convierte el material resultante en una historia a la que ya no se le puede poner freno. No lo conozco personalmente, pero en ese crucial momento de empezar a trabajar frente al papel o la pantalla se me asemeja a esos creadores entusiastas que cuando dan un golpe en la mesa provocan que todos los artículos que se encuentran sobre ella salten, bailen o, como poco, hagan una pirueta en el aire. El sistema se tambalea hasta el punto de resquebrajarse porque nada va a acabar en su sitio. Derriba paredes, abre simas y opone miradas, terribles momentos que apestan a violencia contenida aunque surjan en medio de una actividad cotidiana y entre personas que se conocen desde siempre.

Esta es una historia que estremece por el desamparo de algunos y por la sordidez de otros. Envidias, resquemores, desconfianzas, odios y sospechas infundadas se palpan en el ambiente, un lugar en el que la tensión se podría cortar con un cuchillo. En los exteriores las sombras mandan y en los interiores la soledad apabulla. El dolor se reconoce gracias a una escritura precisa y preciosa, rotunda y redonda, dándole al diálogo un sitio predominante. Es importante que sus habitantes hablen, que se expresen, que se justifiquen, que ahonden en sus temores, que supliquen, que aprendan a callar. Es muy importante el diálogo en esta novela en la que todos ocultan lo que saben. Por esto, y por la habilidad y el criterio que este escritor ha mostrado en su ya aplaudida trayectoria, esta estupenda obra ha nacido con el título de 'Los años del silencio'.

Dos tiempos cronológicos

La acción se desarrolla principalmente en dos tiempos cronológicos, en 1936, cuando padre e hijo son informados de la desaparición del resto de su numerosa familia, y 1937, cuando en el despacho de un desconcertado abogado empieza a tomarse en serio la atención a dicho suceso. Tanto en un momento como en el otro la guerra civil suena y resuena como telón de fondo, un escenario que propiciaba suspicacias, rechazos, traiciones y abundantes miserias morales. Todo parece ir en consonancia sin que en realidad ambos acontecimientos lleguen apenas a rozarse. La oscuridad y la cerrazón quedan magníficamente mostradas en cada página, y parece inevitable comprender que quien pone la libertad por bandera, y no se mete en lo que no le incumbe y no le interesa, corre el riesgo de recibir miradas aviesas y dedos acusadores. Aturde sin cesar la desaparición de la esposa que a la vez es madre, y a la que el lector pone cara de inmediato, como si la conociera, como si la quisiera salvar de ese futuro incierto que le aguarda y cuyo destino se halla en manos de la peor de las incertidumbres.

Quien elija leer este libro no lo va a olvidar fácilmente. Hay fotografías que van más allá del retrato, situaciones que hablan por sí solas debido al horror implícito del que se acompañan. Caen como una bomba lanzada desde el desprecio y la intolerancia, desde la incomprensión y el absurdo. Al padre y al único hijo que permanece presente les toca enfrentarse a los poderes del momento, auténticos mamotretos contra los que resulta fácil sentirse indefenso y poco lúcido. Y los acontecimientos avanzan en busca de ansiadas respuestas que tardan en llegar. Gaztelu, la localidad donde se ubica este suceso que bien pudo ser considerado una leyenda y que aquí se completa con los impagables recursos que proporciona la ficción, posee la fuerza de un personaje más. Sus casas y sus calles parecen comunicarse, testigos mudos que procurarán mantener enterrado el secreto el tiempo que haga falta, quizás días, quizás décadas.

Leer a Álvaro Arbina es un ejercicio necesario. Hoy lo demuestra una vez más, en este caso asomándose a las librerías de la mano de la editorial Harper Collins. No sé si sus historias enganchan, no es un término que me guste especialmente, pero sí que sé que sus historias seducen y que están llenas de humanidad y de vigor. Sé también que se deja de adornos superfluos y que va directo al meollo de la cuestión. Asimismo sé que es certero en las incertidumbres de sus personajes. Sé mucho más, pero no lo voy a desvelar.

‘LOS AÑOS DEL SILENCIO’

Álvaro Arbina

Harper Collins

304 páginas

23,90 euros