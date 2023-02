El cineasta británico Hugh Hudson, director de la película 'Chariots of Fire' (1981), ha muerto este viernes a los 86 años tras haber sufrido una "corta enfermedad", informó su familia en un comunicado a los medios.

Hudson, ganador del Oscar al mejor director por esa cinta, falleció en el hospital de Charing Cross de Londres, ciudad donde había nacido, en 1936.

El actor Nigel Havers, uno de los protagonistas de 'Chariots Of Fire', se declaró "devastado" por la muerte del cineasta, que estaba casado y tenía un hijo.

Hudson comenzó su carrera como director de documentales y anuncios para televisión, antes de dar el salto al cine y obtener el éxito con su primer largometraje, que fue nominado a siete Óscar y se llevó cuatro estatuillas.

La cinta, con guion de Colin Welland y banda sonora de Vangelis, es un drama histórico centrado en las experiencias de dos corredores, Eric Liddell, un cristiano escocés, y Harold Abrahams, un judío inglés.

La película, que narra la historia de esos dos atletas que se preparan para competir en los Juegos Olímpicos de París de 1924, fue "una de las mejores experiencias de mi vida profesional", declaró el actor.

"Yo, como muchos otros, le debo a él (a Hudson) una gran parte de todo lo que ocurrió después (de la película). Le echaré enormemente de menos", agregó Havers.

Tras ese éxito, Hudson filmó 'Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes' (Greystoke: la leyenda de Tarzán, el rey de los monos, 1984), con Christopher Lambert al frente del reparto, cinta que cosechó tres nominaciones a las estatuillas de la Academia.

Tras esas películas, el director británico nunca consiguió realizar filmes con la misma repercusión, y cosechó sonoros fracasos de taquilla como 'Revolution' (Revolución, 1985), 'I Dreamed Africa' (Soñé con África, 2000) y 'The Journey Home' (Viaje a casa, 2014). Su último largometraje, 'Altamira' (2016), que trató del descubrimiento de las cuevas prehistóricas de ese nombre en Cantabria, fue rodada en España y contó con Antonio Banderas en el papel principal.