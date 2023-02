Todo parece encaminado a que los Goya 2023 sea sinónimo del éxito de As Bestas como la mejor producción del cine español del pasado año. Con 17 nominaciones, es el referente a seguir por delante de Alcarrás y Cinco Lobitos, con 11 nominaciones cada una. Este papel de dominio a priori puede venirle bien al botín que sueñan con lograr los representantes aragoneses en la gala que se celebra este sábado en Sevilla.

La productiva alianza entre Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen puede hacer que la guionista zaragozana repita un éxito que ya saboreó en 2019 con El Reino. Cuatro años después, el film que narra la historia, basada en hechos reales, de una pareja francesa en una aldea de Galicia con el conflicto que tejen los proyectos eólicos en el mundo rural como telón de fondo puede hacer que Peña y As Bestas consigan el galardón al mejor guion.

Es la primera de las cinco representantes de Aragón que aspiran a lograr el reconocimiento de la Academia del Cine una vez que se alzó con tres premios Feroz en Zaragoza hace escasas fechas y lograr el premio gordo de ser la 'Mejor Película' para la crítica. El tirón de As Bestas también puede beneficiar a la oscense Yasminas Praderas, que opta al lograr un Goya al mejor sonido.

Opciones más allá de As Bestas

Si las opciones para Peña y Praderas son altas, no lo son menos para la cineasta Pilar Palomero y La Maternal, su segunda producción. La zaragozana está nominada en tres categorías, la de Mejor película, Mejor dirección y Mejor actriz de reparto. No lo tendrá sencillo para lograr imponerse a As Bestas, pero Palomero ya sabe lo que es salir triunfadora. Su ópera prima, Las niñas, fue toda una sensación consiguiendo dos Goyas, tres Feroz, un Forqué y dos Biznagas (una de oro y otra de plata).

En una entrevista con este diario, la directora deslizó las bases de su trabajo, una línea que ha demostrado ser muy apreciada: "Me gusta que en mis películas se diluya la línea entre ficción y realidad".

El posible quinto 'cabezón' para los intereses aragoneses tiene nombre propio: 'Labordeta, un hombre sin más'. El documental de Gaizka Urresti y Paula Labordeta sobre la vida más personal de 'el Abuelo' ya fue la gran sorpresa en los Premios Forqué al imponerse al documental sobre Joaquín Sabina.

Finalmente, Jordi Costa, supervisor de efectos especiales de Entropy Studios, puede lograr que el sexto Goya para Aragón en la categoría de Mejores efectos especiales por 13 exorcismos.

Goya asegurado

Antes de comenzar la gala, Aragón ya tiene un galardón asegurado. El cineasta aragonés Carlos Saura recibirá el Goya de Honor por su trayectoria profesional en la que destacan películas como ‘¡Ay, Carmela!’ o el documental ‘Goya, 3 de mayo’.