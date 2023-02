Las 'Turbulencias' de Javier Losilla: La revulsiva memoria del porvenir

Trobadores. Leonard Cohen lo fue del tiempo presente. Joel Frederiksen (voz y laúd), Emma-Lisa Roux (voz y laúd), Hille Perl (viola da gamba) y Domen Marincic (viola da gamba) lo son del Renacimiento y del Barroco. Quiero decir que interpretan gozosamente músicas de esas épocas. Los cuatro han grabado A Day With Suzanne. 'A Tribute to Leonard Cohen' (Sonny Classical), donde enredan con singular armonía las canciones del bardo canadiense con escrituras sonoras de Josquin Des Préz, Orlando di Lasso y Henry Purcell, entre otros. El resultado es fascinante. Al esplendor de las voces de Frederiksen (bajo) y Roux (soprano) se une una inteligente y apasionada mezcla musical en la que no se resienten ni las intenciones de Leonard Cohen ni las composiciones de los autores que dieron esplendor al repertorio renacentista y barroco.

CVC o Church Village Colective es un combo de Gales que debuta con 'Get Real' (Secretly Distribution / Pop Stock!), un disco que podría haber resultado un pastiche, pero que es de esos que te alegran el día. Los miembros de la banda son veinteañeros y hablan de las cosas de su edad, pero manejan con tanta destreza las fuentes de los años 60 y 70 del siglo XX, que atrapan. Ecos de Beatles y de The Beach Boys, funk y soul, blues y devaneos de rock latino algo acelerado conforman un paisaje sonoro que excede cualquier taxonomía geográfica. Grabado casi artesanalmente, incluyendo sonidos de sartenes y otros instrumentos primitivos, 'Get Real' fue pulido después por el productor Ross Orton (ha trabajado con Artic Monkeys). El resultado, ya digo, vigorizante. 'La estrella' (Wonderwheel Recordings) es el quinto disco de Chancha Vía Circuito, alias de ese chaman de la electrónica con raíces, el argentino Pedro Canale. Piezas instrumentales y cantadas transitan por el indigenismo, la cumbia psicodélica, el dub y el reggae e incluso el hiphop. ¿Folktrónica? Llamen como gusten a este compendio del pasado y del presente, en el que han colaborado Lido Pimienta, Meridian Brothers, Fémina y Las Añez. Panamericanismo sin complejos. Ennio Morricone, Iury Lech... Quien disfrute con las bandas sonoras del genio Ennio Morricone (1928-2020), tiene en Ennio. 'El Maestro' (Movistar), del director Giuseppe Tornatore, un artefacto audiovisual de primer orden. Tornatore armó la cinta con una larga entrevista al compositor como eje central, y no solo es una delicia escuchar a quien un día pensó que las bandas sonoras no eran música seria (hizo más de 500);_también lo es la maestría con la que Tornatore puntúa visualmente al maestro. Esa entrevista es, además de entretenidísima (Morricone canturrea melodías y arreglos, por ejemplo), una espléndida y amena lección magistral sobre música. Tarantino, Bertolucci, Clint Eastwood y Bruce Springsteen, entre otros, intervienen en la cinta para confirmar lo obvio: la grandeza de Ennio. ¿Es Wolef un místico? Como tal se comporta superando «su tenebrosa noche del alma». Pero, ¿quién es Wolef? Es el protagonista de 'La divina probabilidad de los recuerdos extintos' (Jekyll & Jill), de Iury Lech, escritor y artista sonoro y audiovisual, un libro tan perturbador como difícil de resumir y valorar en unas pocas líneas. Wolef quiere liberarse de una civilización en descomposición y renacer como un hombre nuevo tal vez dentro de una pieza de arte digital. Con una escritura poco corriente, cósmica, pero precisa como un idiolecto, Iury Lech transmuta en un Nietzsche del siglo XXI, para mostrarnos el abismo de la duda es más lúcido y radical que el contenedor de las certezas. Las Turbulencias de Javier Losilla: Tengo la cura para tu malestar También de Jekyll & Jill, la imprescindible editorial zaragozana de Víctor Gomollón, es 'Un reino oscuro', de Alejandro Hermosilla. No hay una ubicación precisa del tiempo de la novela, pero hay en ella nobles y reyes. Y artistas. De ellos nos dan cuenta un padre y un hijo, arquitectos que supervisan las mansiones de los poderosos ancladas en oscuros bosques. Se trata de una narración trufada de censuras, en las que hechos puramente históricos se entretejen con la creación y adquieren naturaleza de ficción. Un reino oscuro es, creo, una feroz sátira de las costumbres, modos y maneras actuales, utilizando la coartada de un tiempo pasado. Es también, con humor e ironía, una granada contra el poder, un grito libertario con cierto aire posibilista. Y, de paso, una necesaria reflexión sobre la monarquía ¿Y las artes? También hay para ellas (para los artistas, mejor) una ración de veneno. Todo eso, a través de una escritura que, rompiendo el ritmo y la cadencia que impone los códigos de expresión de personaje que cuenta las historias (el arquitecto hijo), echa mano de rítmicos recursos literarios, básicamente figuras de repetición: paralelismo, epífora, anáfora, reduplicación... Entren sin temor en 'Un reino oscuro'.