Carlos Saura ya iba a ser uno de los grandes protagonistas de los premios Goya 2023. Su fallecimiento ayer viernes, un día ha teñido del negro del luto una gala para el recuerdo en el que, de manera póstuma, se le ha concedido el Goya de Honor por su trayectoria.

Compañeros y compañeras de profesión han tenido unas sentidas palabras en recuerdo del cineasta.

Penélope Cruz

"Era encantador conmigo, estuvimos a punto de trabajar un par de veces y recuerdo ver Deprisa, deprisa de pequeña. Pero mi favorita es ¡Ay, Carmela!"

Juan Antonio Bayona

"La curiosidad y las ganas de aprender siempre de Saura. Me preguntó por 'la película de los dinosaurios'. Eso demuestra su humildad y las ganas de aprender incluso de las obras que no tenían nada que ver con su cine".

Juliette Binoche

"Adoro a Carlos Saura, vi la película Cría cuervos y se quedó conmigo para siempre. Ver esas miradas, esa melancolía de la infancia, se queda dentro para siempre. Es un día grande para hacerle este homenaje".

Anna Saura

"Se ha ido sabiendo que tenía este homenaje y dictó su discurso. Hasta hace una semana seguía teniendo esa vitalidad apasionada de lo que hacía, retocando cosas de la escenografía de su obra de teatro, pidiéndonos disco duro o una libreta para apuntar cosas".

Carlos Vermut

"Carlos Saura ha sido el mayor referente que he tenido, lo he dicho siempre. En los carteles de mis películas se nota mi admiración por la búsqueda que él siempre tuvo del simbolismo".

Aitana Sánchez-Gijón

"Además de celebrar la increíble cosecha de cine español de este año, es la oportunidad de la Academia para hacerle ese gran homenaje a Carlos Saura. Tenemos la oportunidad de transmitirle al público y a su familia el homenaje a su figura".

Vicky Luengo

"Ayer me puse Cría cuervos. Me dio mucha pena su muerte, pero a la vez me reconfortaba que él sabía que este premio era suyo y que tenía todo este calor".

Isabel Coixet

"He visto todas sus películas. Tengo una debilidad por las que hizo con Geraldine Chaplin. Me gusta mucho Peppermint Frapé".

Pilar Palomero

"Saura es uno de los grandes nombres, junto a Buñuel y Berlanga. Cuando me enteré me dio mucha pena, pero qué bonita esta despedida por parte de la industria. Su recuerdo va a estar toda la gala y luego sus películas y el ejemplo de cineasta que era"

Antonio de la Torre

"La gala es algo vivo, la vida pasa y tienes que tenerla presente igual que el cine refleja la vida. Hemos tenido que recolocarlo todo un poco para darle el lugar que se merece el homenaje a Saura".

Clara Lago

"Como uno de los grandísimos referentes de nuestro cine que es Saura, creo que lo que querría este día es que hablemos también de las maravillosas películas que se han hecho este año y que sea un día para hablar de cine".