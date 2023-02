Con tus recuerdos, pero sin tu cine, Carlos

Poco después de estrenar el cortometraje sobre el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya que le dio la primera oportunidad de su vida de trabajar bajo producción aragonesa, se inauguró una exposición sobre este trabajo en el CaixaForum y se proyectó el cortometraje. Carlos Saura no asistió. Me resultó extraño pero enseguida me explicaron el motivo. Estaba en México porque iba a estrenar 'El rey de todo el mundo'. Era septiembre del año 2021. Tenía 89 años.

Hace apenas ocho días se estrenó su último trabajo, el documental 'Las paredes hablan'. Acababa de cumplir 91 años y como todo el mundo ya sabe, el viernes conmocionó a Aragón y al mundo entero con su marcha.

Una creación desde el asombro

La primera vez que conocí a Carlos Saura estaba sentado en una silla con su cámara de fotos a la que le había tapado la marca porque no le pagaban patrocinio, me dijo son sorna. Y, a continuación, me hizo una foto. Inauguraba entonces una exposición en la Fnac y cuando yo me senté a entrevistarle, probablemente para él fue una conversación más, pero para mí era algo insólito. Esas cosas en las que piensas que ojalá lleguen algún día cuando estás estudiando en la facultad. Porque, supongo que no digo nada nuevo si hablo de que 'La caza' es una de esas películas que me hizo asomarme al mundo aún en mi adolescencia o que con 'La prima Angélica' empecé a darme cuenta de la realidad de ese otro cine. Ese día no tuve que ser muy inteligente para descubrir que lo que movía esa descollante capacidad de crear (y muy bien) en diferentes disciplinas provenía de su capacidad de asombro. Siempre quería aprender y nunca se cerraba a probar cosas, y en su cine se puede comprobar en la evolución que llevó en sus décadas de trayectorias.

Ese día no tuve que ser muy inteligente para descubrir que lo que movía esa descollante capacidad de crear provenía de su capacidad de asombro

Pero, más allá de la grandeza de su cine, abrumadoramente reconocido a lo largo de su trayectoria, Carlos Saura era un aragonés genuino. Por su forma de ser (su tozudez en levantar proyectos le trajo de cabeza a más de un productor), por su forma de estar en la vida y, sobre todo, por su manera de relacionarse con su tierra. Siempre fue embajador de Huesca, siempre creyó en la capacidad artística de esta tierra y solo por su empeño, por ejemplo, pudo sacar una de esas películas que dejaron huella por todo lo que supuso, hablo de 'Jota, de Saura'.

El cineasta oscense regresó a Aragón siempre que se lo pidieron, incluso para recoger premios que igual no tenían la pomposidad de otros pero siempre siguió esa máxima de que él quería los reconocimientos en vida, que poco le importaba que una vez muerto le rindieran homenaje o traspasara fronteras.

¿Y ahora qué?

El problema, Carlos, es que el dejar un huella indeleble en muchas de tus generaciones posteriores no lo eliges tú. Ahí está el ejemplo de multitud de cineastas que te tienen como referente, Pilar Palomero, Paula Ortiz, el propio Gaizka Urresti... Todos han llorado tu marcha públicamente porque el hecho de trascender o no no es una decisión personal de uno. Como tampoco el marcharse de este mundo. ¡Qué te lo digan a ti que seguías empeñado en levantar proyectos hasta que ya no pudiste más en los últimos días!

Todos han llorado tu marcha públicamente porque el hecho de trascender o no no es una decisión personal de uno

Con 89 años aún tenía agilidad para viajar a México, con 91 años ha estrenado su último documental... Aragón (y el mundo) todavía no es consciente de lo que acaba de perder. Llegarán los homenajes y los recuerdos, se loará tu figura en público y tus amigos nos recordarán lo grande que fuiste, pero, ¿quién va a ser capaz de ocupar tu lugar en un cine en e l que cada vez se arrincona más lo artesanal?