El documental sobre Labordeta, dirigido por Gaizka Urresti y Paula Labordeta ha ganado el Goya en su disciplina imponiéndose al gran favorito, el dedicado a Joaquín Sabina por Fernando León de Aranoa.

Tras ganar el Forqué, ‘Labordeta, un hombre sin más’ culmina su brillante trayectoria con este Goya que refrenda la apuesta de la fundación por este audiovisual.

Gaizka Urresi ha hecho hincapié al recoger el 'cabezón' en dos palabras, "libertad e independencia que siempre defendió Labordeta y con las que Saura también nos enseñó un camino en el cine".

"Carlos Saura nos marcó un camino de cómo estar en el mundo y cómo tratar el cine con libertad e independencia". El discurso de @gaizkaurresti y Paula Labordeta al ganar el Goya a la Mejor Película Documental por Labordeta, un hombre sin más #Goya2023 pic.twitter.com/L8mOO3Ap4u — Premios Goya (@PremiosGoya) 12 de febrero de 2023

Paula Labordeta ha asegurado que "ha sido una delicia dirigir esta película, un viaje increíble y me da pena que esto se termine. Se lo quiero dedicar a Aragón, y a la persona a la cual hay que darle a las gracias, a mi padre. Papá, me encanta ser uno de los tuyos". Y calificó a su madre, Juana de Grandes, "como la puñetera estrella del rock and roll aunque ella no lo sepa".

Este Goya supone el segundo para Gaizka Urresti que ya ganó en 2014 el de mejor cortometraje de ficción por ‘Abstenerse agencias'

Se trata del décimo sexto Goya que viaja hasta Aragón en toda la historia de los galardones y la comunidad todavía puede ganar dos 'cabezones' más esta noche, tras los de Saura, Praderas, Peña y este, de la mano de Pilar Palomero.