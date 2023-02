El veterano guitarrista, cantante y profesor de música Iñaki Fernández, fundador y líder de la banda tributo a The Beatles, Green Apples, falleció ayer repentinamente en Zaragoza a los 71 años de edad.

Antes de fundar en 1993 la formación, el artista participó en muchos proyectos musicales. De formación autodidacta, Fernández trabajó con la mayoría de los grandes nombres de la música aragonesa, como Joaquín Carbonell, Boira, Puturrú de Fua, Curroplastic, José Antonio Labordeta, Carmen París, Jaime Ocaña, Josu García, Joaquín Pardinilla, La Plantación, Carlos Malicia y Paco Cuenca.

"Reinterpretar, no imitar"

Cuando el cuarteto de Liverpool se separó Iñaki Fernández, según rememoraba en una entrevista a este diario, tenía 16 años. «Fue un acontecimiento», reconocía; antes de añadir que ya entonces pensaba en seguir tocando su música. En 1993 el grupo homenaje a los Beatles se hizo realidad. «Queríamos reinterpretar, no imitar, y es un gozo tocar sus canciones». Incluso se presentaron a un concurso y estaba «lleno de escarabajos», mientras que ellos llegaron «con lo puesto y ganamos». Fernández era «el más loco» seguidor de la banda, pero todos conocen las canciones, les gustan y las llevan consigo, porque o las vives o lo dejas». Por eso, explica que «nos preocupamos por la música, no por la corbata». En cuanto al repertorio, reconocía que «lo importante es la elección de los temas». Y es que Green Apples toca «las maravillas, no los tópicos»; sus conciertos se componen de las canciones menos conocidas, como las del disco 'Blanco' o 'Revolver' –«pero no el 'Yellow submarine', porque invita a la pachanga»–, decía con rotundidad el natural de Monzón.

Con la banda se hizo un hueco muy destacado en la escena musical zaragozana y el grupo llevó a cabo innumerables actuaciones por todo Aragón y ciudades como Barcelona, Madrid, Pamplona, Logroño, Lérida, etc., participando en numerosos festivales y en varios cedés recopilatorios en torno a la banda de Liverpool. Era muy conocido su homenaje anual en memoria del desaparecido John Lennon.