Ibon Martín (autor de 'El ladrón de rostros'): "Me gusta darle un bofetón al lector desde el primer momento"

Cuando uno abre 'El ladrón de rostros', si conoce a Ibon Martín, ya sabe lo que le espera. Pero quizá el arranque de esta tercera novela de la serie de la ertzaina Ane Cestero, es el de mayor impacto del escritor hasta la fecha: "Me gusta que como lector me sorprendan desde la primera página e intento jugar a lo mismo cuando me pongo en el papel del escritor. Me gusta darle un bofetón al lector desde el primer momento que más o menos le diga ‘bienvenido, aquí hemos venido a pasar tensión, no sé si miedo pero por lo menos a estar dentro de una historia que te va a pedir que no te sueltes el libro’".

En el País Vasco, en Sandaili aparece el cuerpo mutilado de una mujer, Arantza, que había acudido a la cueva a practicar un antiguo rito de fertilidad. "Es un lugar terriblemente lúgubre, alejado de todo núcleo urbano y me sorprendió que allí, cuando lo visité como excursionista, en una pila de piedra hubiera ropas de bebé. Me contaron como a día de hoy todavía hay mujeres que con problemas de fertilidad van allí a bañarse creyendo que esas aguas les van a ayudar a cumplir su propósito", explica Ibon Martín, que decidió arrancar su novela en ese lugar porque cumplía todos sus objetivos: "Desde el momento en el que yo decido aprovechar la pandemia para localizar temporalmente la novela, creo que necesito un lugar cargado de supersticiones, mitos, leyendas... Un sitio que me permita magnificar el impacto, el miedo que ha despertado en todos la pandemia, la necesidad de creer en algo…", razona el donostiarra. El paisaje y el clima No obstante, a la obra de Ibon Martín le han comparado en multitud de ocasiones con la novela negra nórdica en la que los paisajes juegan un papel fundamental: «Para mí, es importantísimo el paisaje y el clima, localizar la historia en un lugar que de por sí ya te esté permitiendo no inventar nada porque el sitio ya te regala una serie de escenarios y ubicaciones magníficas». Y el pueblo de Oñati (junto a la cueva de Sandaili) le daba todas esa posibilidades: «He ido una y otra vez a estos barrios pequeños de Oñati donde se desarrolla la trama y me ha sorprendido, por un lado, su aislamiento geográfico, y por otro, un clima opresivo, con muchas brumas matinales, lluvia, un clima poco apetecible... Eso genera de por sí un mucho por ciento de lo que después tienes que añadir ahí de tensión», confiesa. "Localizar la novela en la primavera de 2020 en la que todavía había confinamientos perimetrales y el miedo aún flotaba es un momento perfecto" «En la costa somos más abiertos que en la montaña porque la costa siempre ha sido un lugar más de trasiego de gente, de horizontes abiertos. Las montañas es un lugar, y este más, abrupto, duro,… hasta los pantanos están encajados en gargantas. ¡Cómo no va a marcar eso el carácter de la gente estar ahí aislados! En esta novela se une también que el pueblo estará confinado perimetralmente por el covid y todos los habitantes saben que están viviendo con un asesino y no pueden huir. Esto genera mucha claustrofobia», asevera el escritor. Heredero de la tradición de la novela negra Junto a eso, Ibon Martín también trabaja la realidad social como buen heredero de la tradición de la novela negra: «El género nos permite a los escritores reflejar, incluso denunciar los aspectos más feos, turbios y oscuros de nuestra sociedad y hablar del carácter individual con los que compartimos el mundo. Es importante siempre a la hora de contar una historia que el lector se sienta trasladado a ese momento. Localizar la novela en la primavera de 2020 en la que todavía había confinamientos perimetrales y el miedo aún flotaba es un momento perfecto. Me permite sacar a la luz en lo que nos convirtió la pandemia. Alguien llega de Madrid a establecerse a ese pueblo y eso genera recelos. El recelo al diferente, al que venía de fuera se magnificó durante la pandemia porque podía ser un portador del virus». El ladrón de rostros vuelve a estar protagonizada por Ane Cestero, una mujer peculiar con sus luces y sombras: «Que los personajes tengan vida, sean creíbles y que el lector los adopte como parte de su círculo de amistades es importantísimo para la trama. Hay que dotarles de lo que tenemos todos, no pueden ser perfectos, tienes que tener sus luces, sus sombras y ahí Ane Cestero se lleva la plana. Es una ertzaina brillante pero que muchas veces por no pararse a contar hasta tres actúa de maneras que le llevan a serios problemas. Para ella, que es una policía de instinto lo principal es detener al asesino muy por encima de hacerlo como mandan las leyes y eso supone problemas», afirma Ibon Martín, que concluye con una reflexión sobre la época que estamos viviendo: «Las creencias y supersticiones se han magnificado en estos años de pandemia, incluso las propias iglesias han estado mucho más llenas porque la gente se ha abrazado a la necesidad de creer en algo y de huir del miedo de alguna manera. Eso también ha hecho que, en el sentido negativo, las sectas estén más en boga que nunca y que las supersticiones hayan resurgido tal y como se puede ver en esta novela».