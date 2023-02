Javier Castillo: "Lo que intento es escribir la novela que a mí me gustaría leer"

Javier Castillo autopublicó en 2014 en formato electrónico su primera novela, 'El día que se perdió la cordura'. El éxito de ventas hizo que varias editoriales se interesaran por ella y en 2016 llegó al papel, convirtiéndose en un fenómeno editorial en más de 60 países tras traducirse a diez idiomas. Desde entonces, la carrera del escritor malagueño ha crecido a una velocidad endiablada. Ha vendido más de dos millones de ejemplares de sus libros y la reciente adaptación de 'La chica de nieve', la novela más leída durante el confinamiento en España, se ha situado como una de las series más vistas de Netflix en todo el mundo. Así, no es de extrañar que ya se le denomine como 'el Stephen King español' y que superventas como Joël Dicker digan de él que es «el nuevo fenómeno de la literatura europea». Ahora acaba de publicar su sexta novela, 'El cuco de cristal'.

La protagonista de su nuevo ‘thriller’ es una joven médico que recibe un trasplante de corazón tras sufrir un infarto. ¿Cómo fue surgiendo la trama?

Lo que tenía claro hace tiempo es que quería que la figura del cuco formase parte de la historia. Es un ave parasitaria que coloca sus huevos en nidos ajenos y a partir de ese comportamiento tan desgarrador fue surgiendo la historia. Encontré la idea del corazón, de convertir ese huevo que coloca un cuco en un corazón y jugar a la sospecha continua que eso genera y que hace que pensemos que algo oscuro va a pasar. La novela surgió de unir esas dos ideas y a partir de ahí fui desarrollando una historia que se adentra en el pasado y en sus secretos.

¿Cuánto tiempo dedica a construir la estructura de la novela antes de empezar a escribir?

Estoy cuatro o cinco meses buscando documentación, eligiendo la mejor localización y creando la estructura. Cuando lo tengo todo muy medido y los capítulos definidos, empiezo a escribir y a jugar con las emociones.

Esa medida estructura le permite jugar y dar saltos en el tiempo.

Sí, quería jugar a eso. A tener ese enigma central que es el corazón y luego ramificar y viajar al pasado para saber cómo era ese corazón en su infancia. Esos saltos me permitían hacer la historia más intensa y emocional, algo que con una sola línea temporal es muy difícil.

La propuesta es que el lector vaya uniendo las piezas para formar el puzzle...

Sí, construyo una especie de edificio fragmentado y propongo al lector que juegue a montarlo hasta conocer el aspecto final. En esta novela ese juego creo que es especialmente interesante porque tiene el final más espectacular de todos los libros que he escrito hasta ahora. La novela te va llevando hacia un thriller de suspense al uso, con asesinatos y desapariciones, y en la última parte cambia radicalmente para evolucionar hacia otro género.

¿Por qué siempre sitúa sus novelas en Estados Unidos?

Siempre hay un motivo. En el caso de 'El cuco de cristal' la explicación es sencilla. Y es que en España no se puede conocer al donante. De hecho hay protocolos que impiden que las familias se crucen en el hospital. En EEUU te puedes apuntar a un registro y la familia del donante puede contactar contigo si quieres.

Antes de dedicarse exclusivamente a la literatura trabajaba de asesor financiero. ¿Por qué empezó a escribir?

Siempre me ha gustado mucho leer. A escribir empecé a eso de los diez u once años haciendo cuentos imitando a Agatha Christie. En esa época me aficioné a poner en práctica lo que leía, desde libros de Stephen King a otros de aventuras, y me sirvió para desarrollar un hobby muy bonito. Con el paso de los años no abandoné esta afición y todo derivó en esa primera novela.

Una novela que reventó el mercado editorial...

Sí, fue todo muy loco. Lo autopubliqué en Amazon y de repente se convirtió en la novela más vendida de España. Yo pensaba que era cosa del algoritmo que se había vuelto loco (ríe). Pero no, fue efecto del boca-oreja, porque cuando se publicó en papel en una semana agotamos las cuatro primeras ediciones. En ese momento ya decidí dejar mi otro trabajo para intentar dedicarme a mi pasión. Todo esto del éxito de ventas está siendo muy surrealista, pero me lo tomo con mucha responsabilidad.

¿Es también un lector voraz? ¿Han cambiado sus gustos en este sentido?

La verdad es que leo de todo, dependiendo de la época. Me encanta Mariana Enríquez, Julia Navarro, también mucho thriller americano y europeo... Pero también novela romántica y autores clásicos. Lo que menos disfruto es la novela histórica.

¿A qué achaca el auge de la novela negra en España en los últimos años?

Yo creo que siempre ha existido, pero quizá ahora hay más difusión de los libros más vendidos. La prensa también se ha acercado a los lectores. Antes la literatura parecía que tenía que ser otra cosa. Ahora se ha abierto un poco la mente en ese sentido. Pero la novela negra siempre ha tenido éxito. Ahí están Agatha Christie, Stephen King o Dan Brown. Creo que tiene que haber de todo. Yo disfruto muchísimo leyendo a Javier Marías o Rosa Montero. Son libros que usan la belleza del lenguaje para fascinar al lector, pero hay lectores que sobre todo buscan evadirse. Pienso que tenemos que conseguir que haya un libro para cada persona. Yo lo que intento es escribir la novela que a mí me gustaría leer.

La adaptación audiovisual de ‘La chica de nieve’ ha magnificado aún más su éxito.

Sí, está siendo una locura. Se ha situado como la serie más vista en países que no sé ni dónde están (ríe). Ojalá pronto podamos contar también novedades de la adaptación de mi primera novela. Va despacio pero sigue avanzando. La idea era que también fuera una serie.

¿Ya está con otra novela entre manos?

Sí, estoy escribiendo el último libro de la serie de Miren Triggs. La historia ya la había concebido desde un principio como una trilogía. Ojalá podamos publicarla el año que viene. La trama ya la tenía desarrollada desde que escribí La chica de nieve y ahora estoy perfilando todo.