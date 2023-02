La joven escritora zaragozana Sara Vaquero Ponz ha ganado el XVIII Premio Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes, al que se han presentado autores de Andorra, Francia, Perú, México, Venezuela, Colombia y España. Ha vencido en una edición marcada por el aumento de la calidad de originales presentados, con mayoría de novelas de fantasía, con menos referencias a institutos y más preocupaciones ecológicas. De los 36 originales presentados solo uno ha abordado la temática del suicidio.

Jordi Sierra i Fabra ha dado la enhorabuena a los participantes en estos galardones que convoca su fundación desde hace 18 años, porque "han emprendido el maravilloso reto de escribir. Y que nadie piense que ha ganado una obra y las demás han perdido, porque no es así. Una gana, pero las demás compiten. El mérito de escribir una novela es vuestro, pero el placer de verla terminada no tiene precio. Ese orgullo no os lo quita nadie".

Esta joven zaragozana escribió 'Imago' en el verano de 2022, y tuvo la idea mientras terminaba la novela con la que concursó en la pasada edición y con la que quedó en la Lista de Honor de Oro.

Sara Vaquero, estudiante de Derecho, ha ganado con una novela de protagonistas potentes, con una fantástica documentación y un final soberbio, tres de los hechos que más destacó el jurado junto a la historia en sí, valiente y nada convencional.

'Imago' es una historia cargada de intriga que transcurre en la Roma de Julio César, aunque que en modo alguno es una novela clásica, ya que, desde la fantasía, la idea central se basa en la existencia de unos seres que pintan el alma de las personas.