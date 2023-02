La Campana Underground, una de las salas emblemáticas de la ciudad, acogía el sábado por la noche el concierto de los ya conocidos en el ámbito del blues local, Sweet Lorraine colgando el cartel de 'sold out'.

El dúo zaragozano compuesto por Lorena García Embún y Julio Calvo Alonso comenzó presentando 'Juepincho Blues', su primer videoclip que ya ponía en canción (nunca mejor dicho) al personal con un video de excelente factura además de divertido como la propia canción.

A continuación la guitarra de Julio desgranaba los primeros acordes de 'Jealous Guy' de John Lennon y la voz de Lorena irrumpía emocionada en esta primera canción que fue un homenaje al recientemente fallecido Iñaki Fernández, esta fue la única concesión al inglés en su repertorio. A partir de ahí sonaron clásicos del blues y el country en versiones traducidas al castellano, unas más literales y otras menos, que hicieron las delicias de los asistentes. El riff de 'Cucharada' ('Spoonful'), casi un mantra, dio paso a dos temas de Bonnie Raitt. Luego hubo de todo, desde momentos de emoción con la canción 'Bola y Cadena' ('Ball and Chain') popularizada por Janis Joplin hasta la desternillante adaptación del clásico 'Jolene' que pasó a titularse '¡Jolín!'.

Sonido estupendo y gran voz de Lorena

El sonido era estupendo y la voz de Lorena, que en unas ocasiones se alzaba majestuosa se derramaba sutil en otras y hacía vibrar a la concurrencia mientras que la maestría de Julio en las seis cuerdas ofrecía el contrapunto perfecto. A las estupendas versiones se fueron sumando los temas propios que no defraudaron y mantuvieron el listón de calidad muy alto.

Con sus canciones 'Una mañana gris', 'Ganas', 'Este no es el momento', 'Predicador de Blues' o 'Disléxica' el público dejó de ser mero espectador, se involucró, coreó y participó creando momentos de mucho 'feedback' con los artistas, la cercanía física lo permitía y el ambiente lo propiciaba. Lorena y Julio se encontraban cómodos e inspirados así que la comicidad fue surgiendo y la conexión con el público se fue incrementando haciendo que todo el mundo lo pasase estupendamente sin que esto fuera óbice para disfrutar de un concierto de gran calidad en lo estrictamente musical. El concierto acabó con 'Botas' ('These Boots Are Made for Walking') pero aún quedaba el bis, 'Folsom Prison', y Miguel Ángel Sariñena con su armónica se unió a Sweet Lorraine para terminar con el clásico de Johnny Cash cerrando así por todo lo alto un magnífico concierto de buena música bien interpretada y altas dosis de humor.