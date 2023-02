Luis Zueco (Borja, 1979) ha unido en su última novela tres de sus grandes pasiones: la historia, la literatura y el ajedrez. El escritor aragonés recuerda en 'El tablero de la reina' que España fue hace 500 años «la cuna del ajedrez moderno» e incide en una teoría «muy extendida»: que la figura de Isabel la Católica fue clave para que las reglas del juego se cambiaran en esa época. «Hasta el siglo XV la pieza de la reina era bastante poco importante, pero a finales de ese siglo se convierte de repente en la más poderosa. Todo hace pensar que se inspiraron en ella porque coincide con el ascenso de su reinado», explica Zueco, que apunta que los documentos más antiguos con los movimientos modernos de este juego milenario se conservan en la Universidad de Salamanca.

El escritor aragonés se vale de su entusiasmo por el ajedrez para saltar a otra de sus pasiones: la historia. Y así sumerge al lector en la época menos conocida de Isabel de Castilla. «Todos conocemos los grandes logros de los Reyes Católicos –comenta–, pero no tanto cómo lo consiguieron. En este libro trato de explicar todo ese proceso, de narrar cómo una adolescente acabó convirtiéndose en reina de Castilla, algo increíble en esa época». De esta forma, Zueco arroja más luz sobre una etapa clave que sentó las bases para la posterior «España de esplendor» de Carlos V y Felipe II.

En 'El tablero de la reina', el escritor borjano aún da otra vuelta de tuerca más en el sistema de capas con el que construye sus novelas al añadir un misterioso asesinato, valiéndose de las intrigas propias del 'thriller'. «Siempre he intentado que haya misterio en mis libros, es lo que hace que quieras leer la siguiente página y mientras vayas conociendo la época histórica», destaca.

Todos esos elementos narrativos los ha mezclado con acierto en una coctelera para armar una historia que aspira a ser un éxito comercial. No sería el primero, porque Zueco se ha convertido por derecho propio en uno de los autores más importantes de novela histórica española desde que publicó su trilogía medieval ('El castillo', 'La ciudad', 'El monasterio') y revolucionó el mercado editorial con 'El mercader de libros' (2020) y 'El cirujano de almas' (2021).

«La verdad es que yo no busco el éxito. Obviamente cuanta más gente me lea mejor, pero aunque me leyeran pocos o nadie seguiría escribiendo. La escritura es mi vida, me apasiona y forma parte de mí», subraya este ingeniero de formación que decidió estudiar Historia por la UNED para adquirir «una buena base» pensando ya en escribir sus novelas históricas. «Siempre he querido escribir. Mi primera novela era de misterio y la escribí a los trece años. Haciendo novelas puedes vivir otras vidas y otras épocas, y eso no tiene precio».

En su nueva novela, Zueco ha viajado hasta finales del siglo XV para sumergir al lector en una de las épocas más interesantes de la historia de España gracias a la figura de Isabel la Católica. «Quería narrar el ascenso al trono de la primera gran reina. Ella fue una adelantada a su tiempo y demostró que una mujer puede reinar sola. No estaba destinada a ser soberana pero lo consiguió, le intentaron casar en dos ocasiones con el rey de Portugal y eligió a su esposo...todo eso demuestra que fue una mujer empoderada con una firmeza extraordinaria», explica.

Un género en auge

El autor borjano destaca el gran nivel que vive el género en España, aunque recuerda que siempre ha tenido un gran éxito comercial. «Cada vez se hace mejor novela histórica en España e incluso empezamos a exportarla. Estamos a un nivel altísimo», subraya Zueco, que apunta que a la gente «le interesa mucho la historia cuando se la cuentas de forma atractiva». «La historia al final es una aventura, y bien narrada es muy atrayente porque además te permite viajar a otras épocas».

En este sentido, Zueco destaca que los escritores españoles tienen suerte porque cuentan con unos mimbres especialmente atractivos para hacer ficción en este género: «La historia de España y de Aragón es muy rica. Tenemos una materia prima excelente, solo hay que saber utilizarla».

El novelista aragonés también aprovecha su nuevo libro para contar la historia del ajedrez, un juego «con más de 1.500 años y que está más de moda que nunca». «La novela también pretende ser un homenaje al ajedrez y he querido reivindicar que España fue la cuna del ajedrez moderno», comenta Zueco, que ya está inmerso en su nuevo libro: «Aún estoy con el proceso de documentación, pero transcurrirá entre finales del siglo XIX y principios del XX y estará muy relacionada con el arte».

'El tablero de la reina' se presentará este jueves a las 19.00 horas en el antiguo salón de plenos de la DPZ.