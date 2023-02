La música ha vuelto a sonar este viernes en el centro cultural Las Armas de Zaragoza después de tres años de silencio. Los nuevos gestores del espacio de propiedad municipal eligieron a bandas locales para celebrar el regreso de los conciertos al corazón del barrio de San Pablo y las actuaciones (gratuitas) no han defraudado. La sala se ha llenado hasta la bandera para escuchar las propuestas de Almendra Garrapiñá, The Bronson, The Kleejoss Band, Los Bengala y Belmar, que han hecho saltar y bailar a todo el público. Incluso ha habido asistentes que no han podido acceder tras completarse el aforo de la sala (400 personas).

