El 2 de marzo comienza otro mes de conciertos en Rock and Blues Café de Zaragoza. La agenda sigue apostando por la música internacional, santo y seña de la sala, con grupos como los rockeros británicos Creeping Jean, los italianos de The Cyborgs o los estadounidenses de San Diego The Morlocks y los de Kentucky Mojothunder, que cerrarán el mes de conciertos. También visitarán el escenario del Rock and Blues Café grupos nacionales como Santero y los Muchachos (Valencia) o el grupo de pop rock zaragozano Silvia Sola & The Drunkenbirds.

