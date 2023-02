El Teatro Principal de Zaragoza ha programado distintas actuaciones con la presencia de grandes figuras del mundo musical. Al escenario subirán el zaragozano Gabriel Sopeña, la cantante española de flamenco Estrella Morente, el belga Wim Mertens y la también popular Pasión Vega. Cuatro actuaciones de las que podrá disfrutar el público durante los meses de abril, mayo y junio.

Arrancará el primero de los conciertos el próximo 3 de abril con Gabriel Sopeña, uno de los compositores e intérpretes fundamentales de la música popular aragonesa, tras cuarenta años del comienzo de su carrera musical y con más de quinientas canciones consignadas en todo el mundo. Con el respaldo de su formidable grupo de músicos, Sopeña presenta un selecto repaso de sus cuarenta años de trayectoria discográfica (1983-2023), recuperando temas legendarios de sus grupos (Ferrobós, El Frente, Más Birras), de sus discos en solitario o compuestos para otros artistas nacionales e internacionales, himnos que han emocionado ya a varias generaciones, como 'Apuesta por el rock and roll', 'Cass', 'Lisboa', 'Con elegancia', 'El hombre del tambor', 'Cantores', 'Soltando lastre', 'Cruzando el paraíso', 'Mai' o 'Armando al amo', entre otros. Por supuesto, no faltará alguna primicia de su nuevo trabajo discográfico, 'Desiertos'. Cuatro décadas de poesía y de música en la voz de un autor imprescindible.

Estrella Morente y Wim Mertens

Dentro del Ciclo de Grandes artistas del Flamenco, este año el Principal contará, el 15 de mayo, con la presencia de Estrella Morente, una de las mayores exponentes españolas del flamenco, reuniendo en su figura, talento, herencia, ritmo, pasión y matices frescos llenos de sentimiento. Estrella Morente es una ferviente admiradora de grandes artistas del flamenco como 'La Niña de los Peines', 'Camarón de la Isla', 'Marchena', 'Vallejo', y por supuesto de su padre, el gran Enrique Morente. Pero la primogénita de la familia ya cuenta con una trayectoria importante como valor del cante flamenco. A su edad, ha sembrado su arte y frescura musical por medio mundo. Dotada de una voz cristalina, sabe mezclar las influencias añejas de su Granada natal, con las últimas tendencias del flamenco en el nuevo milenio.

El aclamado compositor, escritor e intérprete belga Wim Mertens ofrecerá en el Teatro Principal un concierto para celebrar sus 40 años de carrera el 22 de mayo. El repertorio cuenta con una selección de los temas musicales más emblemáticos del músico, como 'Humility', 'Wound to Wound', 'The Scene' o 'Struggle for pleasure'. Asimismo, interpretará también canciones más recientes como 'European Grasses', 'Victims over Victor’s' y 'Sappho'. Todo ello con la novedad de que todos los temas recobrarán vida a través de un exquisito cuarteto de vientos. El fascinante poder de sus melodías, entre la música ambiental y minimalista, estimula la imaginación, haciendo reflexionar y vibrar de emoción y optimismo a varias generaciones de espectadores que han podido disfrutar de su música a lo largo de los años.

Pasión Vega el 12 de junio

Y el 12 de junio, la popular Pasión Vega evocará a Federico García Lorca. Canciones y poemas que nos recuerdan que aunque asesinaran a Federico y callaran su voz, hay un 'Lorca Sonoro' que resonará siempre en los ecos de la memoria. En este espectáculo, del que nace un nuevo disco en el que la intérprete malagueña ha trabajado estrechamente junto al músico y productor Jacob Sureda, conviven desde 'El Pequeño Vals Vienés', que comenzó siendo una canción de Leonard Cohen interpretada en inglés y transformada en cante por el gran Enrique Morente, o 'La Leyenda del Tiempo', poema incluido en 'Así que pasen cinco años' y que Ricardo Pachón musicó para la voz de José Monge, 'Camarón de la Isla'. Sus palabras y la belleza de sus poemas, estarán encarnados por un actor de raza, en esta ocasión por Víctor Clavijo.