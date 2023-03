¿A quién no se le ha ido de las manos una fiesta? La productora Alegría Live, bajo la dirección artística de la compañía Yllana, presenta su nueva propuesta para esta temporada: 'The Party El Show'. La ciudad elegida para el estreno de la gira nacional ha sido Zaragoza, cuyas funciones se representarán bajo una gran carpa instalada en Puerto Venecia, desde el próximo viernes 3 hasta el 26 de marzo.

Una juega desenfrenada, una boda que salta por los aires, más de 40 artistas contratados por la novia para el espectáculo más loco del año y un sinfín de sorpresas. Un cocktail lleno de comedia, música, acrobacias y diversión que se convertirá en la noche de bodas más salvaje de la historia.

Con Cristina Medina (Sevilla, 1971) en el papel de La Novia, ejerciendo de maestra de ceremonias, las risas están aseguradas. La actriz promete «un fiestón cachondísimo en el que los espectadores se van a reír como nunca».

Han elegido Zaragoza como inicio de su gira. ¿Qué opinión le merece la ciudad?

Ahora mismo soy muy afín a Zaragoza, me puedo considerar medio maña. Mi pareja es de aquí y me ha ayudado a empaparme de la cultura de la ciudad. El otro día, por ejemplo, estuve viendo el partido Real Zaragoza - Burgos. Y hace poco, en noviembre, visité la ciudad para actuar en el Teatro de las Esquinas para mi obra ‘Lunátika’. Zaragoza es una ciudad a la que llevo viniendo muchos años, así que está muy presente en mi vida”.

Usted representa el papel de La Novia, una chica plantada por su novio antes de su boda. Y para superar el duelo, ella decide montar una fiesta por todo lo alto.

Exactamente, esa es la excusa. Al final, esto no deja de ser un espectáculo de cabaret, como me gusta dejar claro. Es un tipo de cabaret acuático, que busca una diferenciación. Lo particular de ‘The Party El Show’ es que, aparte de contar con un tono asociado a la fiesta para pasárselo bien y olvidar los problemas, tiene ese componente del agua para que las distintas funciones del espectáculo, como las acrobacias, sean aún más sorprendentes.

En esta profesión sobre todo hay que disfrutar. No merece la pena padecer en el escenario.

¿Y qué se puede esperar de su personaje, de La Novia?

No lo sé ni yo. Se puede esperar cualquier cosa porque, a pesar de que tenemos un guion, me gusta mucho salir al escenario con cierta improvisación, a ver qué se cuece y a pasármelo bien. Digamos que mi personaje es la encargada de conducir la energía del espectador para hacer que se venga arriba y disfrute de los números. Este es un registro que llevo realizando años. Entonces me da hueco para ser más natural aunque tenga un material preparado. Pero yo creo que a la gente le gusta ese tipo de actuaciones, sobre todo por la incertidumbre de saber qué haré a continuación.

Después de tantos años de carrera, con esa naturalidad uno ya sale a divertirse, ¿verdad?

Si tú te lo pasas bien en el escenario, los que están abajo mirando se lo pasan bien. Es una fórmula. Aparte, en esta profesión tienes que tener claro que lo importante es disfrutar. Tienes que desarrollar una serie de técnicas y un entrenamiento, por supuesto, pero hay que hacerlo con alegría. Para subirte al escenario y padecer delante de todos no merece la pena.

¿Qué opina de la forma en la que esta obra plantea olvidar los problemas?

La mejor manera de superar los duelos es enfrentándose a ellos, así que me parece una buena forma. Ante los problemas, primero tienes que tener claro qué te pasa: encontrar las palabras adecuadas, que es algo que a veces suele costar. Y luego tienes que afrontar el conflicto con positividad. Por supuesto que hay que llorar también, pero una vez te secas las lágrimas tiras con todo hacia adelante.

¿Y con qué mensaje le gustaría que se quedasen los espectadores?

Que aprendamos a escuchar a nuestro ‘yo’ interno, para descubrir quiénes somos realmente y poder ser fieles a nosotros mismos. Este tema parece muchas veces una tontería, pero en ocasiones somos un producto de la educación, de lo que se supone que tenemos que ser.

¿En qué aspectos cree que afecta sobre todo ese influjo?

En nuestras decisiones más importantes, porque no sabemos tomarlas al no conocernos de verdad. No siempre sabemos lo que queremos, porque no estamos acostumbrados a seguir nuestro instinto sino que nos suelen desmotivar diciendo que esos pellizcos son sueños mundanos y locuras. Pero en ocasiones sí que tenemos que hacer caso a ese pellizco que estamos teniendo. Porque no son locuras, sino que es nuestra verdadera identidad.

A veces somos un producto de lo que se supone que tenemos que ser frente al resto

Hay que esforzarse por descubrir quiénes somos realmente y ser fieles a ello

Y con este espectáculo pretenden arrancar esas máscaras sociales

Claro, la fiesta que hay dentro de este 'show' pretende ser un símil. ¿Por qué siempre que nos vamos de fiesta y nos emborrachamos nos lo solemos pasar tan bien? Porque nos quitamos todas esas capas y restricciones, nos desinhibimos. Entonces, si podemos hacerlo estando de fiesta, también se puede hacer en la vida cotidiana. Queremos que la gente coja esa sensación y se la lleve cuando salga de aquí.

¿Cuáles son sus próximos destinos en la gira de este 'The Party El Show' que ahora empieza aquí?

De momento, estaremos en Zaragoza del 3 al próximo 26 de marzo. Después nuestro plan es ir a Bilbao, Alicante y Valencia. Ya cuando se vaya acercando el solsticio de otoño, comenzaremos nuestro 'tour' por Andalucía, mi tierra natal.