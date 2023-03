La pintora María Buil nació en Zaragoza, pero desde muy pequeña pasó grandes temporadas en el corazón de Los Monegros. Su padre regentaba una finca de corderos en Lanaja y todo eso mundo, todo ese medio rural la marcó para siempre. Tanto que en su posterior obra artística esos orígenes tan próximos al campo y a la tierra han ido aflorando de forma inconsciente. Se podrá comprobar desde este jueves y hasta el 8 de julio en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, que acoge una exposición llena de cuadros de hortalizas, flores, vísceras, corderos y retratos.

«El hilo conductor de la exposición es la admiración que siento hacia la materia orgánica, hacia la materia viva, ya sea en forma de verduras, de carnes, de seres humanos o de animales. Ha sido una constante en mi trabajo», ha explicado Buil este miércoles en la presentación de la exposición, titulada 'El instante atrapado'.

La muestra está compuesta por 70 óleos realizados desde 1999 hasta la actualidad. De hecho, esta es su primera retrospectiva y su exposición «más importante» hasta la fecha en Zaragoza. «La idea no era hacer una retrospectiva pero el hilo argumental fue demandando obras de todas mis épocas, así que aquí está reflejada toda mi trayectoria», ha indicado la artista, afincada desde hace cinco años en París.

Las obras de 'El instante atrapado' se reparten en las salas Goya y Saura del Paraninfo, que en esta ocasión se dividen de forma cromática. Así, 'la sala verde' está repleta de acelgas, repollos, coliflores y comida, mientras que en 'la roja' se acumulan cabezas y manitas de cerdo, vísceras, canales de corderos, ovejas y «seres enfermos».

Sin fondos

De hecho, la «fragilidad de la vida» también está muy presente en su obra, una percepción muy enraizada con esos orígenes en el campo. «El contacto con el medio rural ha tenido una gran influencia en mi obra. Ese mundo tiene una intensidad que no encuentro en la vida urbana. La muerte se ve todos los días en el pueblo y en la ciudad casi no existe», ha reflexionado Buil.

Ese medio rural también ha marcado a la pintora zaragozana en el aspecto formal, con esos cuadros desprovistos de fondos o más bien abrazados por un aura blanca y luminosa: «Es por la luz tan intensa y cegadora que tenemos en Los Monegros. Me fui dando cuenta de que no necesitaba fondos, me resultan anecdóticos porque lo que me interesa es la persona o el elemento que estoy pintando».

María Buil nació en Zaragoza en 1970. Cursó su licenciatura de Bellas Artes en Barcelona y ha recibido durante su carrera varias becas como la Velázquez en Madrid o la beca Colegio de España en París.