El Teatro Principal de Zaragoza viaja de jueves a domingo a la edad dorada de Hollywood de la mano de 'Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó', la adaptación al castellano de la exitosa y delirante comedia de Ron Hutchinson 'Moonlight and magnolias' (2004). La obra cuenta los entresijos que marcaron el rodaje de la icónica película 'Lo que el viento se llevó' y la historia real de cómo el productor David Selznick la convirtió en un éxito tras realizar unos cambios radicales. De hecho, después de 30 días rodando, Selznick despidió al director George Cukor porque no estaba nada convencido con ese guión. Toda esa aventura que estuvo a punto de arruinar al productor es lo que narra este «folletín» lleno de comicidad que aterriza ahora en Zaragoza tras haber triunfado seis semanas en Barcelona.

La obra desembarca además con un reparto de lujo integrado por Gonzalo de Castro, que encarna a Selznick, Pedro Mari Sánchez, en el rol del segundo guionista del filme (Ben Hecht), José Bustos, en el del ‘nuevo’ director (Victor Fleming), y la aragonesa Carmen Barrantes, que da vida a la secretaria que todo lo ve y no pierde detalle en los seis intensos días de trabajo que hicieron posible, contra todo pronóstico, uno de los mayores éxitos de Hollywood.

«Es un espectáculo sugerente, inteligente y sutil, y es teatro que evoca la atmósfera del cine», ha subrayado este miércoles Pedro Mari Sánchez en la presentación de una obra que también permite conocer los años dorados de Hollywood. «Proponemos un viaje a una época y a una manera de entender el mundo y el cine», ha apuntado Sánchez, todo un especialista del teatro clásico.

'Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó', dirigida por José Troncoso y con adaptación al castellano de Daniel Anglès, no es una comedia «de carcajada» pero tiene todos los ingredientes del género y los consabidos enredos. Así, los conflictos entre los actores, los productores y los directores aparecen en una obra en la que el público accede a lo que normalmente nunca ve. Mientras imaginan escenas y desarrollan la estructura dramática del filme, el hambre y el agotamiento comienzan a hacer mella en ellos, creando un ambiente absurdo lleno de comicidad. «El propio Selznick reveló que durante esos seis días se alimentaron a base de cacahuetes, plátanos y café», ha apuntado Sánchez.

Además de abordar temas universales como el amor, los celos o la desesperación, el espectáculo también tiene espacio para la reflexión. «Se plantea el debate que mantuvieron el productor y el guionista cuando rodaron la película acerca de si había que apostar por un cine que haga soñar o que denunciara lo que se hacía mal», explicó Sánchez

El sueño americano

Además, 'Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó' también sobrevuela la historia de los judíos que llegaron a Estados Unidos escapando de Europa, como ha señalado Gonzalo de Castro, muy conocido por interpretar al doctor Mateo en la serie '7 vidas'. «Al llegar no fueron bien aceptados por los gentiles y terminaron en el mundo del entretenimiento. Como se explica en el libro 'Un imperio propio. Cómo los judíos inventaron Hollywood' crearon una industria trasladando una imagen de América que en el fondo es un ideal. Por eso el sueño americano es un sueño judío», ha explicado De Castro.

La oscense Carmen Barrantes, que ya trabajó con Troncoso en la exitosa producción aragonesa 'Con lo bien que estámos (Ferretería Esteban)', interpreta a la Srta. Poppenghul, la secretaria de Selznick. «En la obra original era una mujer florero pero fui ganando texto y al final casi acabo manejando el cotarro», ha bromeado la actriz, que se ha mostrado encantada de volver «a uno de los teatros más bonitos de España».

Barrantes también ha recordado que el rodaje de 'Lo que el viento se llevó' fue el más caro en el Hollywood de la época. Estrenado en 1939 y protagonizado por Vivien Leigh y Clark Gable, el filme se ha convertido en un clásico pero su elaboración fue toda una odisea. Cuando se rodó, pocos confiaban en el éxito de una película ambientada en la guerra civil norteamericana y que hablaba de la esclavitud con una mujer como protagonista. Al final, esta superproducción basada en la novela de Margaret Mitchell 'Gone with the wind' se llevó ocho premios Oscar.