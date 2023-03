El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, que se celebrará del 7 al 29 de julio, acaba de anunciar la última incorporación a su ya sobresaliente cartel de 2023: Kraftwerk. La pionera banda de electrónica ofrecerá en el Anfiteatro de Lanuza el viernes 21 de julio uno de sus impactantes espectáculos en 3D, haciendo un extenso repaso a toda una carrera de éxitos. Todo esto, sumado a un entorno como el del pantano de Lanuza y las montañas del Valle de Tena, convertirá a este concierto en uno de los más especiales del verano y de la historia del festival oscense.

Las entradas para el concierto de Kraftwerk estarán disponibles desde mañana viernes a partir de las 12 horas en la web de Pirineos Sur y See Tickets, donde también se pueden adquirir las del resto de artistas confirmados como Rubén Blades, Bomba Estéreo, Luz Casal, Rozalén o Ludovico Eunaudi, así como los abonos de fin de semana, estando agotados ya los de la segunda fecha. Además, en próximos días se comunicarán los nombres de los artistas aún por descubrir y que cerrarán el cartel de esta edición tan especial de Pirineos Sur.

Una de las bandas más importantes del mundo

Kraftwerk no es solo una de las bandas más importantes de la historia de la electrónica, sino de la cultura en general. Su impacto es comparable al de grupos indispensables como The Beatles, The Rolling Stones o Bob Dylan. Su novedosa manera de componer, usando técnicas innovadoras, voces sintéticas y ritmos computarizados, ha tenido una gran influencia internacional en una amplia gama de géneros musicales: desde el electro al techno, pasando por el hip hop o el sythn pop. Su influencia es notable en nombres tan importantes como Depeche Mode, David Bowie, New Order, OMD, Pet Shop Boys; y aún en la actualidad se puede rastrear su legado en propuestas tan diversas como Radiohead, Kanye West o Coldplay.

Kraftwerk fue fundado por Ralf Hütter y el fallecido Florian Schneider en 1970 y apostaron desde casi sus comienzos por una puesta en escena única, en la que hombre y máquina comparten protagonismo, y en la que las imágenes y los juegos de luces jugaban un papel fundamental. En esa década dejaron álbumes inolvidables como 'Autobahn' (1974), 'Radio-Activity' (1975) o 'Trans-Europe Express' (1977). Con el nuevo milenio, y siempre mirando al futuro, integraron la tecnología 3D en sus shows, convirtiéndolos en una experiencia inigualable. Escuchar 'The Model', 'The Man Machine', 'Computer love' o 'Tour de France' en un lugar como el Anfiteatro de Lanuza convertirán este concierto en uno de los eventos musicales de este verano.