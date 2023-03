El Museo Goya de la Fundación Ibercaja da la oportunidad de disfrutar de algunas de las imágenes más icónicas de la historia de la fotografía. Las míticas instantáneas 'El violín de Ingres', de Man Ray, 'Seminario', de Ramón Masats, 'Las señoritas de la Gran Vía', de Catalá Roca, 'Muerte de un miliciano republicano', de Robert Capa, o 'El beso del ayuntamiento', de Doisneau, se podrán ver hasta el próximo 4 de junio en el museo de la calle Espoz y Mina. El gran valor añadido de esta exposición, titulada 'Instantes decisivos. Colección Julián Castilla', es que reúne copias originales "que normalmente solo se pueden ver en los grandes museos", tal y como ha destacado el conocido coleccionista de arte, Julián Castilla.

"Dependiendo de la instantánea, habitualmente suele haber tres, cinco, siete u once copias reveladas del negativo original del fotógrafo, por eso me ha costado mucho construir esta colección", ha subrayado en la presentación de la muestra Julián Castilla, que ha revelado que ha llegado a viajar ex profeso un día a Nueva York solo para adquirir una de estas imágenes.

La exposición reúne 62 de las 300 fotografías que el coleccionista castellano manchego ha ido recopilando en los últimos 30 años en salas de subastas, galerías de arte o comprándolas directamente a los autores. Con instantáneas captadas desde 1902 y hasta la actualidad, la muestra 'Instantes decisivos' exhibe algunas 'joyas'. Así, las icónicas imágenes de 'Las señoritas de la Gran Vía', de Catalá Roca, o 'Seminario', de Ramón Masats, se pueden disfrutar en gran formato, siendo "las únicas copias en este tamaño", como ha indicado Castilla.

La exposición, en la que tiene una presencia destacada con cinco instantáneas el recientemente fallecido Carlos Saura, permite recorrer la historia de la fotografía, pero también supone una crónica de la sociedad gracias a imágenes de hechos históricos, asuntos cotidianos, cine, moda o los contrastes entre la vida en la urbe y en el campo.

Así, la muestra viaja también hasta la guerra civil española a través del objetivo de Robert Capa o Agustín Centelles, así como a los posteriores y duros años de la contienda en nuestro país de la mano de Carlos Saura, con sus fotografías 'Niños pidiendo limosna' (1955) o 'El rastro' (1954). Del fotógrafo y cineasta oscense también se expone la instantánea 'El regreso de Buñuel a España', de 1962.

'Instantes decisivos. Colección Julián Castilla', con solo tres de las 62 fotos en color, se asoma asimismo al Revolución cubana gracias a Alberto Korda y su icónica imagen del Che o la también muy conocida 'El Quijote de la farola'. Comisariada por María Toral, la exposición reúne por otra parte una serie de retratos de grandes artistas del siglo XX como Salvador Dalí, Pablo Picasso o Joan Miró, todos ellos fotografiados por grandes nombres como Man Ray o Cartier-Bresson. "Hemos incluido una de las últimas fotos que se captaron a Marilyn Monroe", ha destacado Castilla, quien ha apuntado que la primera instantánea que adquirió fue la mítica de Masats al portero seminarista: "Ha viajado a tantas exposiciones que he tenido que cambiar cinco veces su marco. Se ha expuesto hasta en el Moma de Nueva York".

De forma paralela a la muestra, que además de por Julián Castilla ha sido presentada por José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja, y por Charo Añaños, directora del Museo Goya, se realizarán visitas guiadas, talleres familiares y actividades didácticas.